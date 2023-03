Polémica en Cartagena: alcaldesa (e) aseguró que los cartageneros son ‘provincianos’; ¿a qué se refería?

La secretaria del Interior y actual alcaldesa (e) de Cartagena, Ana María González, nuevamente se encuentra en el ojo público, esta vez por llamar ‘provincianos’ a los cartageneros en una entrevista con Noticias Caracol.

Las declaraciones fueron dadas cuando la periodista Catalina Gómez Sánchez le preguntó a la alcaldesa (e) por qué en la actual administración hay una cantidad considerable de funcionarios ‘cachacos’, refiriéndose a aquellas personas oriundas del interior del país.

Ante este cuestionamiento –que no es la primera vez que lo hacen– la funcionaria respondió lo siguiente:

“Cartagena es una ciudad cosmopolita, yo no creo que en Dubái, Nueva York o Miami, nadie se está preguntando de dónde son las personas, eso es solo acá que somos bien provincianos, realmente yo creo que la ciudad requiere a los más competentes que llegan por concurso”.

Luego de su respuesta, el periodista Juan Roberto Vargas, quien también se encontraba en la entrevista, preguntó a la alcaldesa encargada si sus palabras no sonaban arrogantes, pues según lo manifestó, los funcionarios “más competentes llegan por concurso” y eso dónde dejaría a los cartageneros.

Para Ana María Gonzalez alcaldesa encargada de Cartagena. Los ciudadanos son muy provincianos y con falta de preparación

Fue allí cuando la secretaria del Interior, tras asegurar que lleva 16 años viviendo en la ciudad, también comentó que antes de estar en su actual cargo, estuvo como asesora de despacho en la dependencia de Cooperación Internacional y que en muchas ocasiones apoyó al alcalde Dau en los procesos de selección de personal.

“¿Sabes qué pasaba?, los cartageneros no se querían meter en esta ‘vaca loca’ de ser servidor público, porque ser servidor público en esta ciudad requiere temple, requiere carácter, requiere también resistencia a las críticas”, dijo.

Sus disculpas

Luego de ver la reacción de los ciudadanos, la secretaria del Interior manifestó en el noticiero radial La Cariñosa que anteriormente ya han tergiversado sus opiniones; sin embargo, no tiene problemas con aceptar sus errores y es por ello que pidió disculpas a los cartageneros.

“No quise decir eso, llevo 16 años en la ciudad, trabajando en los pueblos, soy enamorada de la región y he trabajado en los pueblos por 15 años… a lo que me refería era a que en Colombia tenemos una mentalidad provinciana, de un regionalismo extremo, para nosotros la diversidad no es un valor, sino un problema; creo que se toman mejores decisiones cuando la mesa se conforma por diversas personas”, indicó la funcionaria.

Las reacciones

A raíz de las palabras de la funcionaria, una lluvia de críticas no se hizo esperar y usuarios en redes sociales manifestaron su inconformidad con la gestión de la secretaria.

Respuestas a la sec. del Interior de Cartagena - Foto: Captura de Twitter

Sus palabras causaron indignación.

Respuestas a la sec. del Interior de Cartagena - Foto: Captura de Twitter

Asimismo, también cuestionaron a la funcionaria sobre si Cartagena es o no una ciudad ‘cosmopolita’, como ella aseguró.

Respuestas a la secretaria del Interior de Cartagena. - Foto: Captura de Twitter

El tema ha causado tanto revuelo que el concejal Javier Julio Bejarano también se sumó a las críticas, e incluso trajo nuevamente a la mesa el tema de las personas de otras ciudades que son funcionarios públicos en Cartagena.

En el video, además de la entrevista a González, también hay un fragmento de un antiguo debate en el Concejo Distrital, donde enfrentó al director de la Oficina de Espacio Público, quien en ese momento apenas iba a cumplir un año viviendo en la ciudad.

En el clip, el cabildante le pregunta al funcionario si conocía algunos barrios puntuales de la ciudad, a lo que el líder de esa dependencia respondió que no. Al final del video, Julio Bejarano hace una reflexión: “el problema no es que los funcionarios sean de otra ciudad (...) el problema es cuando los funcionarios no conocen el territorio donde intenta, a través de actos administrativos, regular”.