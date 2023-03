Caos en Playa Blanca: disparos y botellazos sembraron pánico entre los turistas

Ir a la playa para disfrutar de la arena y el mar suele ser sinónimo de tranquilidad. Precisamente, durante este puente festivo, varios turistas eligieron Playa Blanca, en la isla de Barú (Cartagena) como el destino para descansar y pasar un rato agradable entre la brisa y el sol.

Sin embargo, los bañistas que llegaron a la concurrida playa vivieron momentos de pánico a causa de un enfrentamiento que incluyó botellazos e incluso disparos con arma de fuego. Según reportaron testigos en redes sociales, los hechos ocurrieron el domingo 19 de marzo.

“Miren, los lancheros tirándose botellas en plena playa. Hasta disparos hubo, mi gente”, dijo la persona que grabó el video y que fue replicada en redes sociales.

En las imágenes se observa una gran cantidad de turistas, que luego corrieron despavoridos en búsqueda de refugio tras escuchar los disparos.

Por el momento, las autoridades de Cartagena no se han pronunciado sobre el hecho. De igual manera, se desconocen las causas que habrían motivado el enfrentamiento entre los presuntos implicados.

El descontrol en Playa Blanca #Baru durante enfrentamiento entre lancheros volaron botellas y hubo lluvia de plomo pic.twitter.com/8Bf8TDdJjM — Luchovoltio (@luchovoltios) March 19, 2023

De acuerdo con la información preliminar, el hecho de intolerancia no dejó saldos que lamentar, sin embargo, pone la lupa de las autoridades en este sector, donde los escándalos se han convertido en una constante.

Vale recordar que el pasado 9 de enero, al término del primer puente festivo de 2023, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó el homicidio de un hombre oriundo de Bogotá, de alrededor de 34 años, en la isla de Barú.

De acuerdo con el coronel Wilson Parada González, comandante de la Policía Metropolitana Cartagena, el homicidio se presentó en medio de un acto de intolerancia; al parecer, se produjo una discusión entre los turistas y el personal de trabajo del establecimiento donde se encontraban.

La discusión fue subiendo de tono y siendo cada vez más acalorada. Finalmente, la riña terminó con la muerte del ciudadano bogotano.

Si bien la Policía mantiene la identidad de los involucrados y la víctima bajo reserva, se conoció que el presunto agresor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía.

Playa Blanca, Barú - Cartagena - Foto: Ruby Villarreal

Vuelve y juega: a un grupo de amigos les cobraron más de cuatro millones por servicios y almuerzo en Barú, Cartagena

Pese a que en Cartagena las autoridades dispusieron de una tabla de precios para los diferentes productos y servicios que se ofrecen en los balnearios, los cobros excesivos por los mismos parecen convertirse en una constante.

El caso más reciente aconteció, nuevamente, en el reconocido sector insular de Barú, también llamado Playa Blanca. Una mujer, en su cuenta de Twitter, publicó una fotografía de la factura acompañada por un corto mensaje en el que expresa su indignación por la carestía de los precios.

Según el trino, los supuestos afectados consumieron cinco pargos rojos grandes, un róbalo grande, cinco piñas coladas, dos cocteles conocidos como caipiriñas, seis cervezas Club Colombia, dos limonadas de coco y cuatro botellas con agua. También les cobraron por el servicio del restaurante.

Estos fueron los precios por los productos y servicios. - Foto: A.P.I

En materia de precios, el valor total arroja que dichos productos tuvieron un costo de:

Cinco pargos rojos grandes: $ 295.000 cada uno.

Un róbalo grande: $ 275.000.

Cinco piñas coladas: $ 125.000 cada una.

Dos cocteles caipiriñas: $ 125.000 cada uno.

Seis cervezas Club Colombia : $ 20.000 cada uno.

Dos limonadas de coco : $ 75.000 cada una.

Cuatro botellas con agua: $ 15.000 cada una.

Servicio por atención: cobraron un total de $ 1.200.000.

Servicios del restaurante: cobraron un total de $ 415.000.

Toma aerea de la playa isla Barú de Cartagena de Indias - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Publiqué eso sin pensar que iba a llegar a tanta gente. Les pido a los periodistas que por favor no contacten a mis amigos. Ellos no tienen nada para decir y no quieren que los contacten. Están disfrutando de sus vacaciones en Cartagena y ya”, señaló la mujer que compartió la denuncia en Twitter.