Colombia es un país con una importante cantidad de playas. Gracias a la presencia de los océanos Pacífico y Atlántico, los turistas tienen la posibilidad de disfrutar de diversas opciones cuando se trata de buscar playa, brisa y mar.

Sin embargo, en el interior del país también hay opciones que vale la pena explorar, gracias a su belleza, la facilidad para llegar hasta allí y la posibilidad de realizar diferentes actividades.

Una de eses alternativas es Playa Blanca, en el departamento de Boyacá, a orillas del Lago de Tota. Este es considerado uno de los lugares lindos de esta región, a donde cientos de turistas llegan para pasar días de descanso y disfrutar de la naturaleza en medio de un ambiente tranquilo y relajado.

Información de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), indica que este es un lugar ideal para impulsar el turismo regenerativo y para abrir los sentidos a una experiencia diferente. Por ello, antes de ingresar la recomendación es que los viajeros afinen cada uno de ellos porque allí se encuentran escenarios propios del ecosistema que harán vibrar el tacto, gusto, oído, visión y olfato.

Esta playa está ubicada en el interior del país, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Es un destino que por décadas ha sido reconocido por su variada biodiversidad y su importancia ecológica, además de brindar la posibilidad de realizar varias actividades en medio de su ambiente fresco. Estas son algunas de ellas:

Pasear por las orillas: Se trata de un espacio perfecto para pasear por las orillas del lago y disfrutar de sus aguas tranquilas, mientras se viven momentos de relajación, ya sea en familia o con amigos.

Práctica de actividades acuáticas: Es un mágico rincón que permite el desarrollo de actividades acuáticas como paseos en lancha y motos náuticas.

Pícnic: Playa Blanca es un buen sitio para hacer pícnic y pasar el tiempo tranquilamente, pero siempre con la recomendación de cuidar la naturaleza y evitar dejar basura o contaminar el lago.

Observación de Flora y Fauna: El área alrededor del lago es rica en biodiversidad, con numerosas especies de aves, plantas y flores nativas, por lo que el avistamiento es una de las actividades imperdibles. Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la ecología, ofreciendo oportunidades para la observación de aves y el estudio de plantas autóctonas.

Playa Blanca, un destino para no perderse en Boyacá. Foto: Getty Images

El portal oficial Colombia Travel indica que este encantador lugar está protegido por una hilera de pinos y colinas, y es el lugar ideal para pasear y desconectarse del día a día mientras se disfruta del contacto con la naturaleza y la tranquilidad del lugar.