La polémica detrás de la suspensión de la licitación del Canal del Dique; esto dice la Contraloría

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dio a conocer el pasado 3 de agosto que el proceso para adjudicar las obras del proyecto del Canal del Dique, fue suspendido. Una decisión que tomó por sorpresa a muchos, ya que se esperaba que fuera adjudicado entre el jueves 4 y el viernes 5 de agosto.

Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI, en medio de una conversación con W Radio, afirmó que lo mejor para el proyecto, era dejarlo en manos del próximo gobierno. “El futuro y adjudicación de las obras del Canal del Dique quedarán en manos del gobierno entrante del presidente Gustavo Petro. Ya no se adjudicará este viernes”, explicó Gutiérrez a la emisora. Al parecer, él mismo habría solicitado la suspensión de la adjudicación del proyecto.

Ante el anuncio de la suspensión, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, manifestó que luego de analizar la documentación, encontró algunos puntos sobre los cuales recomendaría poner atención para evitar que la obra sea permeada por la corrupción.

“Leyendo documentación hay cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, me parece que están creando unos distritos de riego para los propietarios que están por ahí y se le van a valorizar las tierras. También he leído todas las quejas sobre los cadáveres, tanto que dicen que el cementerio más grande de Colombia puede ser el Canal del Dique, además de posible corrupción al interior, lo cual no me consta”, mencionó Dau Chamat.

Por otro lado, la Contraloría General de la Nación, expresó su preocupación con respecto a la licitación del proyecto, ya que existe el riesgo de afectación o pérdidas de recursos públicos en su ejecución.

De acuerdo con la Contraloría, al revisar la propuesta presentada por la firma Sacyr, notaron que va en contra de lo establecido en el informe de evaluación de la oferta publicada por la ANI, por lo cual enciende las alarmas en el proceso de adjudicación.

Aunque la obra es necesaria a nivel ambiental, social y económico, en beneficio, especialmente, de la Bahía de Cartagena y de las poblaciones asentadas a orillas del Canal, las cuales se ven seriamente afectadas en temporada invernal por inundaciones; también se debe tener en cuenta qué tanto podría dañar la pesca esta intervención.

Sobre el proyecto del Canal del Dique

El proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’ está concebido para controlar el tránsito de sedimentos del Canal hacia la Bahía de Cartagena y la Bahía de Barbacoas, además de mitigar el riesgo de inundaciones al estar al tanto de los niveles de agua en el canal.

El proyecto construirá dos sistemas de esclusas en Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del brazo artificial del río Magdalena.

El proyecto es pionero en Latinoamérica y contará con una inversión por el orden de los $3,1 billones, luego de más de 50 años de estudios, debates y conversaciones sobre su viabilidad.

¿Cuánto ha avanzado el proyecto de protección costera en Cartagena? Esto dice el Distrito

El Proyecto de Protección Costera busca proteger el litoral del distrito histórico y turístico de la ciudad de Cartagena de inundaciones, los efectos del cambio climático y la erosión costera propia del mar.

A ocho meses del inicio de la Fase I Componente I, el Proyecto de Protección Costera de la ciudad de Cartagena se encuentra con un porcentaje de avance del 24,8% con 124 mil metros cúbicos de roca instalada. Los espolones 5 y 6 están terminados al 100%. La escollera de Playa, de 420 metros lineales, también está finalizada.

En este momento, el proyecto se prepara para la intervención de la playa número 4, entre las calles 8 y 10, en Bocagrande. En meses anteriores se intervinieron 460 metros lineales de protección marginal entre el monumento Unión de los Océanos y la curva de Santo Domingo, y 998 metros lineales de la escollera tipo 2.