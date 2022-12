Cucuteños quedaron varados en Perú en medio de las protestas; esto es lo que se sabe

Turistas cucuteños están varados en Juliaca, una ciudad de la provincia de San Román, ubicada en el sur de Perú, luego de las protestas contra la nueva presidenta Dina Boluarte, tras la destitución de Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado.

Así las cosas, María Sepúlveda y José Tamara se encuentran en una situación de incertidumbre en medio de las violentas protestas que iniciaron hace algunos días en el país vecino; lo único que desean es retornar a Colombia y reencontrarse con sus familiares.

Sin embargo, toda una travesía estarían viviendo estos ciudadanos, quienes manifestaron que hasta la fecha no han recibido apoyo de la Cancillería y las autoridades peruanas no hacen nada por darles una solución.

“La situación ha estado complicada, teníamos los vuelos programados y las aerolíneas se fueron, cerraron sus oficinas y nos dieron la información que debíamos evacuar el aeropuerto, no nos han dado ninguna solución, ninguna respuesta”, dijeron los afectados a Caracol Radio.

Lo cierto es que estos turistas claman por un vuelo humanitario que los lleve a la capital de Perú y posteriormente lograr un conexión que los devuelva a su lugar de origen; por ahora, todo es incierto para ellos.

“Ya no tenemos dinero, no tenemos dónde quedarnos, la administración del aeropuerto y la fuerza armada nos están solicitando evacuar, no tenemos a dónde ir (...) tememos que esto sea más fuerte y estemos sometidos al peligro, no hemos recibido apoyo de las aerolíneas, ni de las autoridades”, recalcó Tamara.

Muertos en Perú por cuenta de las protestas

Las protestas ya han cobrado víctimas mortales. La Policía Nacional de Perú confirmó la muerte de una persona durante el bloqueo de un puente en la localidad peruana de Chao, en la región de La Libertad, en el norte del país, elevando a ocho la cifra total de fallecidos.

La persona fallecida, un hombre, recibió el impacto de una piedra en la cabeza, un golpe que le provocó la muerte, según detalló fuentes policiales al periódico peruano La República.

“Hay una persona que ha resultado muerta, pero no es por acción de la Policía, ni por arma de fuego, ya se ha internado en la morgue, se ha hecho la necropsia de ley, la muerte habría sido por un golpe con objeto contundente, le ha caído una piedra”, señaló la autoridad policial.

Cabe recordar que las manifestaciones completan ya una semana, por cuenta de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo tras una moción de vacancia aprobada por el Congreso de la República. El domingo 11 de diciembre se confirmaron los primeros casos de decesos derivados de los enfrentamientos entre policías y manifestantes.

El primero de los hechos fue confirmado por la Policía Nacional de Perú y ocurrió en la ciudad de Abancay, en la región de Apurímac, al sur del país, donde la protesta se ha tornado más violenta, y lugar en el que distintos sectores sociales habían citado para el inicio de un paro nacional a partir de este lunes. No obstante, los enfrentamientos han alcanzado, desde ya, un importante grado de violencia.