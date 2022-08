Estos son los operativos que realizará la Policía en Cúcuta, por la posesión presidencial de Petro

De cara al 7 de agosto, día en que se posiciona Gustavo Petro como presidente de Colombia, las autoridades policiales han intensificado un operativo en todo el territorio nacional ante cualquier eventualidad que pudiese pasar en antesala, durante o después de la jornada.

Así las cosas, la Policía Metropolitana de Cúcuta dio a conocer que se harán puestos de control en las principales calles y avenidas de esta ciudad fronteriza debido a los diferentes eventos que se desarrollarán el fin de semana.

Entre esas actividades está el compromiso deportivo por la sexta fecha en el Torneo Betplay entre el Cúcuta Deportivo contra el Boyacá Chicó, partido que se llevará a cabo a partir de las 4:00 de la tarde del 7 de agosto en el estadio General Santander, de Cúcuta.

Así mismo, algunas entidades no gubernamentales están organizando para el mismo día un acto cultural denominado ‘Concierto por la paz y la vida, dame la mano mi hermano’, el cual se presume que se realizará en la zona de frontera en el lado venezolano.

Por tal motivo, el mayor Giovanni Chávez, comandante de la policía de tránsito en Cúcuta, destacó que por estos eventos se desplegarán varias unidades con el fin de hacer constantes labores de patrullaje, salvaguardando la integridad de la comunidad.

“Tenemos unos dispositivos de prevención y acompañamiento a todos los actores viales para que no se nos presente ningún siniestro, esperamos que no se dé ninguna situación o fatalidad en estos días. Sin embargo, vamos a estar, como siempre lo hemos realizado, los fines de semana y este no será la excepción; vamos a continuar con los controles desplegados por todos nuestros corredores viales y en la ciudad de Cúcuta”, mencionó el oficial.

De igual forma, la seccional de tránsito de transporte de la metropolitana de Cúcuta aseguró que, pese a que el concierto se va a hacer en jurisdicción de la capital santandereana, estarán atentos ante cualquier circunstancia.

Frontera entre Colombia y Venezuela no se reabrirá el 7 de agosto

Las expectativas frente a lo que se ha planteado durante días anteriores, ante una eventual reapertura de frontera en el gobierno de Gustavo Petro, han llegado a varias conclusiones.

Álvaro Leyva Durán, asignado como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno entrante, es quien tendrá la difícil tarea de restablecer las relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

Por tal motivo, en días pasados, sostuvo un encuentro en el estado Táchira, territorio vecino del departamento de Norte de Santander, donde se reunió con el gobernador Freddy Alirio Bernal en el Palacio de Los Leones de la ciudad de San Cristóbal, sede de la administración.

Según las autoridades, este histórico evento se trató de un “encuentro binacional entre los países hermanos, Colombia y Venezuela”, donde el principal tema fue el restablecimiento comercial hacia Cúcuta, que desde hace más de siete años se encuentra restringido.

Así las cosas, el canciller determinó que, ante las expectativas que se tienen frente a que la frontera sería reabierta el próximo 7 de agosto, sostuvo que a esa fecha aún no sería posible, pues faltan muchos ejes por tratar para que sea algo positivo y eficaz.

“No, eso no es automático; se tienen que intercambiar embajadores y demás, pero definitivamente se va a hacer. Hay que normalizar las relaciones, son alrededor de 2.200 kilómetros”, aclaró Leyva.