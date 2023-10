Indignación en Cúcuta: un hombre habría agredido a un recolector de basura en Villa del Rosario

“Yo me monté en una moto, arranqué y cuando lo vi lo encaré y le pregunté por qué amenazaba al empleado, por qué me dejó la basura como la dejó. Y él empezó a insultarme y a decirme que no sabía con quién me estaba metiendo. Yo ya estaba caliente también y luego me gritó que él era de un grupo armado, que me iba a matar. Ahí yo reacciono y lo golpeo. Yo estaba armado, porque tengo permiso para porte, pero hasta ahí yo tenía mi arma en su puesto. Cuando me doy cuenta de que se va al camión y saca un machete que le dio el chofer y se me viene con toda su furia y entonces desenfundo mi arma para defenderme. Ya eso lo frenó un poco, pero se fue para la parte delantera del camión y ahí es donde graban lo que grabaron”, dijo el empresario.