¿Municipios sin candidatos? Este es el triste panorama en algunas regiones donde la violencia impide el ejercicio político

La ola de violencia que azota a varias regiones de Colombia no ha sido ajena al actual panorama político con las elecciones regionales. En lugares de Antioquia y Cauca las disidencias deciden a dedo quien puede hacer proselitismo en zonas rurales, mientras que en Valle, Norte de Santander y la Costa Caribe, precandidatos han sido amenazados y hasta baleados.

Frente a este panorama, el partido Centro Democrático decidió no presentar candidatos ni a concejos, alcaldías de 16 municipios del Catatumbo, Norte de Santander. “Los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc han impuesto una especie de veto a nuestros líderes para que se inscriban como candidatos de nuestra colectividad y así no lo han manifestado los líderes abiertamente que sienten temor por su vida” , señaló Milla Romero, exsenadora y representante del Partido en Norte de Santander.

Esta situación ocurre no solamente en los municipios de la subregión del Catatumbo, sino también reveló en algunos territorios del área metropolitana de Cúcuta, capital de este departamento. Ante estas amenazas, el Centro Democrático no va a inscribir candidaturas en los municipios de El Tarra, Sardinata, Tibú, Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa de Belén, San Calixto, Teorama, Ocaña, Bucarasica, Herrán, Ragonvalia y El Zulia, en Cúcuta, entre otros.

“Los candidatos están bastante preocupados, donde incluso nos piden que los ayude a buscar otro partido porque dicen: no puedo ir por el Centro Democrático”, detalló la exsenadora.

Así las cosas, este partido político no va a tener candidatos propios, por lo que están analizando alianzas; sin embargo, los otros candidatos también sienten temor de tener el coaval en dichos municipios por la presencia de los grupos armados.

De acuerdo con Jairo Oviedo, coordinador regional de la Misión de Observación Electoral (MOE) de este departamento, “en Colombia no puede haber territorios vedados para ningún candidato de ningún partido político, por lo que es necesario que las autoridades competentes brinden las condiciones para hacer proselitismo en todo el país”.

“Preferí irme”

Por ejemplo, uno de los candidatos que se bajó del tarjetón en Briceño detalló la experiencia que vivió y suplicó no revelar su nombre porque les teme a las represalias de la guerrilla: “Si no les mandaba la plata, me declaraban objetivo militar. Yo preferí irme”.