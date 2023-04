Por no pagar extorsión, delincuentes quemaron local de bicicletas en Cúcuta

Un lamentable suceso se vivió sobre el mediodía del jueves 27 de abril en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde un local comercial fue consumido por las llamas. Este hecho estaría relacionado por el no pago de una extorsión.

Una impresionante llamarada interrumpió el tráfico en la Avenida Los Libertadores, cuando un almacén de bicicletas, ubicado en un segundo piso de la calle 5A del barrio Colsag, se estaba incendiando.

La comunidad reportó el hecho. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta llegó al lugar de los hechos junto con dos unidades para controlar las llamas que consumieron por completo el local, por lo que se registraron perdidas totales.

De inmediato, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) inicio la respectiva inspección donde se logró descartar que este incendio haya sido por un cortocircuito, por lo que fue necesaria la presencia de la Sijín y el Gaula para que atendiera este caso.

Las llamas consumieron todo el local comercial. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

Así las coas, todo apuntaría a que este hecho estaría relacionado con la banda criminal que está extorsionando a los comerciantes de la ciudad, debido a que se pudo comprobar que dos hombres encapuchados fueron los que provocaron el incendio.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes intimidaron con armas de fuego a los presentes del local comercial con el cobro de una ‘vacuna’, pero a lo que ellos se negaron y ocurrió la tragedia.

Las autoridades confirmaron que el incendio fue provocado. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

Lo cierto es que este flagelo tiene afectado al gremio de comerciantes, específicamente en la zona céntrica de Cúcuta y parte de la comuna 6, quienes durante este 2023 han recibido mensajes de texto amenazantes al igual que llamadas de desconocidos, donde les exigen una ‘vacuna’.

“En lo que lleva corrido el año hemos recibido cerca de 300 informes de empresarios siendo extorsionados en nuestra ciudad, cifra y casos que hemos puesto a disposición de las autoridades pertinentes para iniciar su debido trámite”, señaló en este medio Sergio Castillo Galvis, presidente de la Cámara Comercio de Cúcuta.

Ante esta situación, SEMANA conoció el testimonio de una de las víctimas, quien pidió reservar su identidad, por temor a lo que le pueda suceder, debido a que los amenazantes los intimidan con atentar contra ellos y sus negocios.

“Realmente no tenemos garantías para seguir trabajando, rechazamos el accionar de los grupos criminales que cada vez toman más fuerza en la ciudad. En días pasados me llamaron y me exigieron hasta 50 millones de pesos”, indicó la propietaria de un local, ubicado en un reconocido centro comercial del centro de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, más de 50 grupos de delincuencia operan en este territorio fronterizo, quienes se dedicarían principalmente a disputar la venta de estupefacientes, así como también realizar cobros extorsivos.

Durante estos primeros meses del año ya han atentado contra dos negocios en Cúcuta. - Foto: Los manes del Drone

“Estamos desarrollando un trabajo colaborativo con el Gaula y la Policía Nacional, realizando capacitaciones a nuestros empresarios en donde se les explica los diferentes métodos de extorsión que se usan y cómo actuar frente a ellos; también abrimos un canal de denuncias a través de nuestra página web, en la que pueden interponer su preocupación”, puntualizó Castillo.

Así mismo, desde la Cámara de Comercio de Cúcuta se hizo un llamado contundente a las autoridades para no desistir en la identificación de los actores que están cometiendo estos crímenes. “Adoptar las medidas necesarias para disminuir o erradicar en su totalidad este flagelo. Estamos preocupados por la cifra tan alta de extorsiones y es necesario proteger la integridad de los empresarios de la región”, sentenció el presidente en SEMANA.

Por su parte, el coronel Juan Carlos Ramírez Chaves, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), indicó que estos delincuentes se estarían haciendo pasar como integrantes del Tren de Aragua para cometer sus extorsiones.

“El accionar de estos sujetos es generar temor, horror a sus víctimas, obligándolas a hacer los pagos de las exigencias. La invitación es a la ciudadanía en general a denunciar cualquier hecho de extorsión al número 165 del Gaula de la Policía Nacional, donde estaremos atentos a cualquier situación de apoyo”, señaló el oficial.

Sin embargo, algunos comerciantes no denuncian por temor a sus vidas, por lo que en lo recorrido de este año ya se han registrado dos ataques con granada a establecimientos de comercio que, según las autoridades, estarían relacionados con estos cobros extorsivos.