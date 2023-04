Duro golpe a la extorsión en Cúcuta: nueve personas fueron capturadas por este flagelo

En el barrio Campo Verde, ubicado en el área metropolitana de Cúcuta, exactamente en el municipio Villa del Rosario, y en los barrios Alfonso López, Pescadero y Chapinero de la capital nortesantandereana, fueron capturadas nueve personas por los delitos de extorsión, porte y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Así las cosas, en un operativo exprés cayeron las siguientes personas, que responden a los siguientes alias: Jhonny, Albanis, Jose, Diego, Johan, Miguel, Ángel, Octavio, Jaider y el Pichi, quienes son de nacionalidad venezolana y del interior del país.

Estas personas fueron capturadas en flagrancia y, además, se les incautó un revolver, una granada de fragmentación, 10 cartuchos 9 mm, panfletos extorsivos alusivos al Tren de Aragua, celulares y una tablet, los cuales están avaluados en más de 10 millones de pesos.

“Algunos de los capturados presionaban el pago de las exigencias económicas que oscilaban entre ($2 y $100 millones de pesos), mediante el envío de panfletos, fotografías de granadas y armas de fuego enviadas a los WhatsApp de las víctimas”, señaló el coronel Juan Carlos Ramírez Chaves, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

Con llamadas, así es la nueva modalidad de extorsión. - Foto: Stock

Así las cosas, estas personas se identificaban como integrantes de las AGC y Tren de Aragua (respectivamente) para generar temor y obtener el dinero exigido. “Estas personas exigían la suma de $200 millones de pesos a un ciudadano residente del barrio Carlos Ramírez de Cúcuta, a cambio de no atentar contra su integridad o sus bienes”, mencionó el coronel.

Según las autoridades, uno de los capturados tendría relación con alias Chester, quien se encuentra privado de la libertad, por lo que el Gaula de Cúcuta y Norte de Santander se encuentran verificando si estas personas hacen parte de algunas estructuras criminales con injerencia en la ciudad.

“Este resultado es gracias a las denuncias interpuestas por las víctimas, ya que fueron una pieza fundamental para capturar a estos delincuentes. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes”, recalcó el oficial.

ELN está atemorizando a la ciudad de Cúcuta. - Foto: Los manes del Drone - Montaje SEMANA

Por su parte, la Policía Nacional recuerda que a través del aplicativo ‘A Denunciar’, disponible en las páginas web de la institución y la Fiscalía General de la Nación, la ciudadanía puede reportar si es víctima de múltiples delitos, entre ellos la extorsión. Así mismo, está habilitada la Línea Antisecuestro y Antiextorsión 165 y la línea única de emergencia 123.

Este flagelo tiene afectada la zona céntrica de Cúcuta y parte de la comuna 6, en donde se han recibido mensajes de texto amenazantes, al igual que llamadas de desconocidos exigiendo una ‘vacuna’.

Ante esta situación, SEMANA conoció el testimonio de una de las víctimas, quien pidió reservar su identidad por temor a lo que le pueda suceder, debido a que los amenazantes los intimidan con atentar contra ellos y sus negocios.

“Realmente no tenemos garantías para seguir trabajando, rechazamos el accionar de los grupos criminales que cada vez toman más fuerza en la ciudad. En días pasados me llamaron y me exigieron hasta 50 millones de pesos”, indicó la propietaria de un local, ubicado en un reconocido centro comercial del centro de Cúcuta.

Tres artefactos explosivos han detonado en Cúcuta en lo recorrido de este año. - Foto: Los manes del Drone

De acuerdo con las autoridades, más de 50 grupos de delincuencia operan en este territorio fronterizo, los cuales se dedicarían principalmente a disputar la venta de estupefacientes, así como también realizar cobros extorsivos.

Por su parte, el coronel Juan Carlos Ramírez Chaves, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), indicó que estos delincuentes se estarían haciendo pasar como integrantes del Tren de Aragua para cometer sus extorsiones.

“El accionar de estos sujetos es generar temor, horror a sus víctimas, obligándolas a hacer los pagos de las exigencias. La invitación a la ciudadanía en general es a denunciar cualquier hecho de extorsión al número 165 del Gaula de la Policía Nacional, donde estaremos atentos a cualquier situación de apoyo”, señaló el oficial.

Sin embargo, algunos comerciantes no denuncian por temor a sus vidas, por lo que en lo recorrido de este año 2023 ya se han registrado dos ataques con granada a establecimientos de comercio, donde, según las autoridades, estarían relacionados con estos cobros extorsivos.