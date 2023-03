Un hombre sueco-americano lleva más de una semana desaparecido en Cúcuta; autoridades investigan los hechos

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) está tras la pista de un hombre sueco-americano identificado como Ulf Birger Erlingsson, de 63 años, quien fue reportado como desaparecido desde el primero de marzo del presente año.

Este ciudadano había llegado a la ciudad desde el pasado 22 de febrero, pero después de una semana su familia le perdió el rastro. SEMANA se comunicó con las autoridades policiales para conocer cómo avanza su búsqueda.

De acuerdo con el coronel Juan Carlos Ramírez Chaves, comandante de la Mecuc, este extranjero se encontraba alojado en el barrio San Luis y que además había alquilado un vehículo para movilizarse en este territorio.

“Ya se hizo una inspección judicial donde se estaba quedando, se realizó la solicitud para el movimiento del vehículo que él tenía alquilado con GPS, pero estos trámites están demorados y esas empresas privadas no ayudan con lo requerido para conocer los movimientos que este hombre hizo antes de su desaparición”, señaló el oficial en conversación con SEMANA.

Según las autoridades, no es la primera vez que este hombre visita Colombia. - Foto: Tomada de Twitter: @jannikebl

El coronel fue enfático en recalcar que este caso fue puesto en conocimiento de Migración Colombia, el Gaula, autoridades venezolanas, FBI y algunos familiares que les entregaron detalles de lo que este hombre venía hacer en este territorio.

“Realmente su familia no sabe qué vino a hacer acá, él tiene dos parejas diferentes, una que tiene con un hijo, con la que se separó, y ahora tiene otra nueva pareja. Nos dicen que él tenía una relación con una menor de edad venezolana; al parecer, él normalmente tenía ese comportamiento con menores de edad a las que contactaba por redes sociales”, puntualizó el comandante.

Las autoridades ya tienen identificado algunos sitios donde estuvo este extranjero, los cuales aseguran que visitó el municipio de Puerto Santander y pasó a territorio venezolano en el municipio de San Antonio del estado Táchira.

Se conoció que el extranjero viajó desde Miami hasta Bogotá y luego a Cúcuta. - Foto: Los manes del Drone

“Actualmente, no tenemos claro dónde está. Sabemos que la familia se ha tratado de comunicar con él, donde su celular no está apagado, pues ellos dicen que los mensajes que le envían le llegan y los lee, pero no les contesta. Esto quiere decir que alguien está cargando el celular o él mismo los ve, entonces estamos trabajando para ver si podemos ubicar el celular de esta persona”, aseveró Ramírez Chaves en este medio.

Ante toda esta situación, aclaró que en un primer instante este desaparecido había sido declarado como un documentalista, donde supuestamente visitaba la región con el fin de hacer un estudio de geología, pero el coronel aseguró que esta versión está descartada.

La única pista que tienen las autoridades sería poder encontrarlo mediante su ubicación de su celular. - Foto: Getty Images

“Lo último que supimos es que tuvo una reunión aquí en Cúcuta y otra en Venezuela, estamos trabajando con funcionarios del FBI, quienes están analizando la situación e investigando a qué se dedicaba (tanto) en Estados Unidos como en Suecia”, agregó el comandante.

Lo cierto es que este caso es todo un misterio para las autoridades de esta región fronteriza, donde, al parecer, este extranjero no quiere que lo encuentren, pues para el coronel este hecho no se trataría de un secuestro; sin embargo, la investigación continúa.