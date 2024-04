Esta es la historia del gerente del Banco de la República en Valledupar, donde se produjo el robo del siglo. Lo echaron, salió inocente y no tiene pensión

En conversación con SEMANA, el exgerente del Banco de la República atinó a decir que hoy, después de tres décadas, no tiene ninguna deuda con la justicia colombiana. “No tengo antecedentes ni penales, ni administrativos, ni civiles, mucho menos disciplinarios”.

Aquel robo no solo representó una privación injusta de su libertad, sino el fin de su ascendente carrera y de su tranquilidad, desde entonces pasó a ser víctima constante de señalamientos que, 30 años después, sigue lamentando porque en ese cinematográfico hecho no solo se robaron la plata, también se quedó sin pensión.

SEMANA confirmó que la Corte Constitucional le cerró su última opción de obtener la mesada, pues no seleccionó para su estudio la tutela que presentó en todas las instancias posibles reclamándole al Banco de la República el pago de su jubilación . Por lo que esta pelea jurídica ya quedó con un candado que solamente en un caso excepcional se podrá abrir.

Y es que no se había cumplido ni un mes del robo cuando, ya en la cárcel, Zabala se enteró de que había sido despedido por el Banco de la República. Todo esto, pasándose por completo la presunción de inocencia, los años que estuvo al servicio de la entidad y que eran más dudas que respuestas las que había en el ambiente frente al insólito robo.

“El Banco de la República procedió de mala fe, ocultando parcialmente la verdad, mintiendo o distorsionando los hechos, para negar la realidad”, advirtió el exgerente en su reclamación ante juzgados, tribunales y la mismísima Corte Suprema. “Si bien el Banco de la República alegó justas causas, no pudo demostrarlas”, afirma.

Al ser un gerente contaba con otros beneficios que no podían ser desconocidos. Por esto, pedía la suma de “1.737.450 pesos mensuales a partir del 23 de noviembre de 1994”, además de las mesadas que tiene pendientes desde hace tres décadas y que “debería contar con los incrementos que de la ley”.

En la reclamación indicaba claramente que “a pesar de reconocer que fui víctima de un despido injusto, decidido por mi exempleadora, el Banco de la República no dispuso que se me concediese la pensión contemplada en la convención colectiva de trabajo vigente en la época del despido”.

Sin embargo, en el fallo conocido en exclusiva por SEMANA, la Corte Suprema de Justicia le cerró la puerta, no sin antes calificar como “temerario” el reclamo. “Es reflejo de un ejercicio repetitivo en un asunto, esencialmente idéntico, replanteando un tema que ya había sido sometido al escrutinio y definición del juez constitucional, y no se suscita variación alguna que permita reabrir el debate jurídico”, advierte la decisión.

La nueva reclamación, que manifestaba el exgerente, no cumplió con lo exigido, pues no se logró demostrar –a juicio de la Corte Suprema– la vulneración de sus derechos fundamentales. “No se evidencia ningún reproche fundado con base en la supuesta probanza”.

En el robo del siglo no solo se llevaron miles de billetes que quedaron valiendo nada, también se llevaron la vida y la pensión de Zabala, que 30 años después sigue esperando justicia. | Foto: suministradas a semana api

El viacrucis del exgerente

Zabala está seguro de que casi tres décadas después son muchos los cabos sueltos en el robo del siglo, una historia que parece de ficción, en la que se inundó el país de billetes chimbos que tenían una indígena embera en una cara y al respaldo aves multicolor representaban la biodiversidad del país, y que terminaron valiendo lo mismo que un papel de Monopolio. Fueron retirados en su totalidad del mercado. Pese a que varios de los ladrones fueron capturados, todavía existen dudas sobre la participación de personas muy poderosas que pasaron de agache. Por eso, prefiere no ahondar en el tema y cerrar con llave ese episodio.

Esta es la renovada sede del Banco de la República donde, hace 30 años, fueron hurtados cientos de millones de pesos que no habían salido a circulación. | Foto: juan carlos sierra-semana

“Debo aclarar a usted que yo no he hecho ninguna incriminación, hacerlo sería una ignominia que ni yo me perdonaría”, aseguró Bonilla Esquivel.