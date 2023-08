Jefes de la banda criminal ‘Los Costeños’ dicen que habrá cese de homicidios y extorsiones por ocho días

En la misiva, los jefes criminales aseguran que por un lapso de ocho días no habrá homicidios y extorsiones por el término de 8 días contados a partir de las cero horas del día 4 de agosto de 2023, y hasta las cero horas del 11 agosto de 2023

“A raíz de la nueva presidencia, y de la idea de la Paz Total, siempre hemos dejado claro y desde un principio le he dicho a mis abogados que no nos opusiéramos y que no alargáramos esta audiencia, pero que dejáramos claro de que estamos puestos a someternos a la justicia (…) Quiero ingresar a este programa para tratar de construir la paz para nuestro país, que es la finalidad de lo que pretende nuestro señor Presidente en estos momentos”, le dijo alias Castor a la Fiscalía luego de su captura.