Atención: advierten incremento de liberación de gases y cenizas en el volcán Nevado del Ruiz

El último reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) relacionado con la actividad del volcán Nevado del Ruiz, indica que el martes 20 de junio, a las 9:41 p.m., la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos ha mostrado un aumento sobresaliente respecto a días anteriores.

“Esta incandescencia asociada a una emisión de ceniza y observada a través de una cámara de @canaltelecafe es un fenómeno que está contemplado dentro de los parámetros de un volcán en nivel naranja y con un comportamiento inestable como el del Nevado del Ruiz actualmente”, indicó el SGC.

Asimismo, agregó que en los últimos cinco días, han sido testigos de un incremento en la liberación de gases y ceniza de este volcán.

Se mantiene la probabilidad de una erupción en término de días o semanas del Nevado del Ruiz. - Foto: Cortesía Servicio Geológico Colombiano

“Esto confirma nuestra advertencia. Aunque en las últimas semanas su actividad había empezado a mostrar signos de disminución, todavía no ha retornado a sus niveles normales y aún podría hacer una erupción importante en días o semanas. Por esto, siguiendo el principio de precaución, el Nevado del Ruiz se mantiene en nivel naranja”.

Para regresar al nivel amarillo, se deben observar las tendencias y patrones que puedan indicar una disminución en la actividad, aspecto que según el Servicio Geológico Colombiano todavía no es posible confirmar. “Seguimos monitoreando 24/7 el volcán Nevado del Ruiz, les mantendremos informados ante cualquier cambio en su actividad”, indicó el SGC.

🌋Esta incandescencia de ayer 20 de junio a las 09:41 p.m., asociada a una emisión de ceniza y observada a través de una cámara de @canaltelecafe es un fenómeno que está contemplado dentro de los parámetros de un volcán en nivel Naranja y con un comportamiento inestable como el… pic.twitter.com/tRARGYVSg7 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 21, 2023

Cabe recordar que las señales analizadas desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales confirman que los valores de estos movimientos están por debajo de los máximos registrados durante los últimos meses.

El monitoreo es realizado por expertos las 24 horas y los 365 días del año. - Foto: Magda Jimena Ríos Bedoya

Frente a esto, el SGC reiteró que un aspecto importante que se ha observado en los últimos días es el aumento de señales sísmicas asociadas a la actividad de fluidos que se sostienen en el tiempo y se asocian normalmente a salida de ceniza y/o mayor intensidad en la salida de gases desde el cráter.

“Con relación a la sismicidad asociada al fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico, esta disminuyó en el número de sismos y en la energía sísmica, respecto a lo ocurrido el día 17 junio. Los sismos fueron de baja energía”, destaca el informe.

Un aspecto que siempre llama la atención es el relacionado con la emisión de ceniza que, dependiendo de la dirección de los vientos, llega a localidades cercanas de Tolima, Caldas y Risaralda. Esta característica hace parte de la actividad superficial y la más reciente columna de este tipo alcanzó una altura máxima de 1.100 metros medidos desde la cima del volcán y una dirección preferencial hacia el noroccidente de la estructura volcánica.

El SGC confirma que, adicionalmente, “continuaron las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera. No se tuvo reporte de anomalías térmicas en el fondo del cráter Arenas, dadas las condiciones de alta nubosidad al momento de captura de la imagen desde los satélites, pero esto no significa que no sigan presentes”.

Los habitantes ubicados en la zona de influencia del volcán no deben bajar la guardia frente a la preparación para una eventual emergencia mayor, teniendo en cuenta que el edificio volcánico no ha retornado a sus niveles normales de actividad y, a pesar de la disminución en su actividad, todavía podría hacer una erupción importante en días o semanas.

“Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, después de presentar cambios importantes en su actividad, el volcán Nevado del Ruiz ha mostrado disminución en su actividad antes de una erupción importante. Es decir, primero registra un aumento fuerte en su actividad, luego una disminución considerable y, posteriormente, hace una erupción importante”, explica el reporte del Servicio Geológico.

El sistema volcánico está con nivel de actividad naranja. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

La inestabilidad del volcán lleva a las autoridades a mantener el nivel de actividad naranja o II, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años.