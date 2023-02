Atentos: estas son las marchas programadas en el Eje Cafetero esta semana

Las autoridades encargadas de la seguridad en el Eje Cafetero han realizado varios consejos de seguridad con el objetivo de analizar y definir las estrategias que se van a poner en marcha en los tres departamentos que integran esta región, durante los próximos días debido a las jornadas de paro que anuncian.

En el caso de Caldas, el Puesto de Mando Unificado fue liderado por el secretario de Gobierno, Jorge Wiliam Ruiz Ospina, quien indicó que “verificamos los puntos críticos del departamento. La información que tenemos de parte de inteligencia de los organismos de seguridad informa sobre algunos puntos donde se puede generar obstrucciones viales o manifestaciones. Recordando que el derecho a la protesta es fundamental, y hay un protocolo que establece la forma en la que las autoridades policiales y administrativas tienen que atender el desarrollo de estos procesos garantizando el ejercicio, pero también previendo cualquier desmán o afectación a los derechos de la población que no se está manifestando”.

El Eje Cafetero se prerara para las jornadas de paro. Foto de referencia - Foto: Marcha Bucaramanga - @MarwinTavera

Las jornadas de movilización convocadas en este departamento son las siguientes:

Martes 14 de febrero: desde las 4:00 p. m. Marcha desde la Torre del Cable hasta la Plaza de Bolívar de Manizales. La convocatoria es realizada por integrantes del Pacto Histórico, las centrales obreras y los sindicatos; en apoyo a las reformas del actual Gobierno de Gustavo Petro.

Miércoles 15 de febrero: desde las 10:00 a. m. sector el Cable carrera 23. Desplazamiento hacia la Plaza de Bolívar en contra de las reformas planteadas por el Gobierno Nacional. Es convocado por el Movimiento Antipetrismo. El recorrido incluye un recorrido por la avenida Santander y carrera 22 hasta llegar al centro de Manizales.

Martes 21 de febrero: desde las 6:00 a. m. plantón por integrantes de la reserva activa de la Policía Nacional en la Clínica La Toscana. Exigirán mejoras en la prestación de los servicios de salud.

Miércoles 22 de febrero: bloqueos intermitentes en la Estación Uribe, salida a La Cabaña, glorietas San Marcel, San Rafael, Villapilar y Los Cedros por parte de los taxistas. La jornada es en contra de las alzas al combustible y plataformas digitales. De igual manera se anuncia tráfico lento por las principales vías de la capital caldense.

“El reporte de inteligencia nos habla de posible convocatoria a concentración en Manizales los días 14 y 15. También hay un conato de protesta sobre el desarrollo de unas obras específicas que se adelantan actualmente en la ciudad en el Bulevar de la 19″, indicó el secretario.

Jornadas de movilización a favor y en contra de Gustavo Petro - Foto: Presidencia de la República

En algunas convocatorias hablan de cierres de vías departamentales por parte de los transportadores el martes 14 de febrero en los sectores La Felisa, Supía, Kilómetro 41 jurisdicción rural de Manizales, vía Neira – Aranzazu (por parte de aguacateros por el alza en los precios de los insumos), y en la vía que comunica a Chinchiná con Santa Rosa de Cabal en Risaralda.

“Estamos garantizando este ejercicio del derecho de protesta, pero también estamos vigilando exhaustivamente que no se presente ningún desmán, delito u alguna afectación a los derechos de la población no manifestante. Por el momento no se ha tomado ninguna restricción en materia de orden público en el departamento”, destacó el Ruiz Ospina.

Adicionalmente, para el día 14 de febrero en las demás ciudades capitales del Eje Cafetero y Tolima se anuncian movilizaciones en contra de las reformas anunciadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las convocatorias son las siguientes:

Armenia: Parque de la Vida. 10:00 a. m. desplazamiento hasta la Plaza de Bolívar.

Pereira: Centro Comercial San Andresito. 10:00 a. m. movilización hasta la Plaza de Bolívar.

Ibagué: Parque Murillo Toro. 10:00 a. m. desplazamiento hasta la calle 60 con carrera 5.