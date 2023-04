Tembló en Villamaría, Caldas, área de influencia del volcán Nevado del Ruiz

El Servicio Geológico de Colombia reportó este miércoles 5 de abril, a las 02:16 a. m., un temblor de magnitud 3,9 grados, con una profundidad de 4 km y con epicentro en el municipio de Villamaría, departamento de Caldas, área de influencia del volcán Nevado del Ruiz, que está siendo constantemente monitoreado.

Internautas indicaron haber sentido con fuerza el temblor en la ciudad de Manizales, motivo por el cual algunos ciudadanos de la capital de Caldas están alerta.

“Yo lo sentí en inmediaciones del aeropuerto La Nubia (Manizales) muy fuerte (...). En Manizales se sintió fuerte… (...) Sentido fuertemente en Manizales (...). Ha sido muy fuerte, ¿no es para ir desalojando a las personas? (...). Se sintió super fuerte en Manizales (...). Desalojen, están a tiempo, que no vaya a pasar lo de Armero (...). SÍ se sintió y la cosa se coloca delicada con el volcán. Dios guarde la gente vulnerable”, comentaron algunas personas en la publicación del Servicio Geológico tras el temblor en Villamaría durante la madrugada de este miércoles.

Debido a la actividad del volcan Nevado del Ruiz, recientemente en el municipio de Villamaría se determinó declarar la calamidad pública y urgencia manifiesta, lo que permite la destinación de recursos y tomar otras decisiones inmediatas.

De otro lado, José Orbay Marín, alcalde de Villamaría, en diálogo con SEMANA, explicó que deben ser responsables con la comunidad y por eso se gestionarán subsidios para las personas que trabajan en el río Claro, que nace en el volcán, con el objetivo que no laboren porque en cualquier momento puede pasar una tragedia.

“Dentro de las decisiones que hemos tomado está la de cerrar las vías de acceso de Villamaría al volcán, porque en cualquier momento podemos tener una avalancha. Queda totalmente prohibida la circulación por estas rutas”, anunció el alcalde el pasado fin de semana.

Imagen del volcán Nevado del Ruiz, este martes 4 de abril. - Foto: Cortesía: Servicio Geológico Colombiano.

El mandatario local también dijo que ya se estaba llevando a cabo un nuevo censo porque en los últimos años se había adelantado la construcción de viviendas en la zona rural de Villamaría, muy cerca de río Claro, por lo que era necesario incluirlos en la base de datos y entregarles la información relacionada con las rutas de evacuación.

“Tenemos alarma en la parte alta, otra en el sector del Destierro, una más en La Soledad. Serán revisadas y si es necesario se instalarán más”, agregó en SEMANA el alcalde Marín, quien destacó además que para las vías se tendrán volquetas y retroexcavadoras; con el Cuerpo de Bomberos se dispondrá de carrotanques, máquinas y ambulancias.

Vale destacar que ante la incertidumbre y temor que se viene incrementando en la población de las zonas de impacto del volcán Nevado del Ruiz, esto por la constante actividad sísmica que ha registrado en los últimos días, el Gobierno nacional envió este martes un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

Puesto de mando unificado monitoreo volcán Nevado del Ruiz. - Foto: Presidencia

En ese sentido, el consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Luis Fernando Velasco, indicó que las medidas que se han adoptado por el Gobierno nacional sobre el proceso de evacuación de algunos lugares es a manera preventiva.

Así mismo, Velasco indicó que las acciones del Gobierno no se han ejecutado porque el volcán Nevado del Ruiz vaya a hacer erupción en horas o días; sin embargo, dijo que los organismos de socorro están atentos a cualquier eventualidad.

“Respaldamos la decisión de los comités locales y regionales de emergencia de evacuar a alguna gente, esta medida se toma de manera preventiva y no significa que el volcán vaya a erupcionar en cuestión de horas o días”, sostuvo Velasco.

Aunque el volcán Nevado del Ruiz sigue en alerta naranja por la amenaza de una posible erupción en los próximos días o semanas, algunas familias que fueron requeridas para evacuar las zonas de alto riesgo habrían puesto resistencia y los organismos de socorro les respetarán la decisión, pero el Gobierno nacional reclamará a los menores de edad.

Este es el nivel de opacidad en el que ha permanecido el imponente volcán nevado del Ruiz. - Foto: Servicio Geológico Colombiano

Así lo anunció el director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Luis Fernando Velasco. En primer lugar, respaldó la determinación de las autoridades departamentales y locales de reubicar en sectores seguros a las personas que podrían enfrentar grandes problemas en dado caso de que se presente una emergencia.

De momento, cuarenta núcleos de Caldas recibieron el mensaje de alejamiento del volcán y en los próximos días otros quinientos deberían acogerse a la medida por petición de los expertos. Ellos habitarían en puntos donde la comunicación es difícil, tendrían problemas para salir en medio de un incidente y serían golpeados con las rocas que expulsaría.

Estas medidas de prevención no indican que la erupción sea un hecho. “Que nosotros evacuemos, no significa que estemos diciendo que el volcán va a erupcionar mañana, pasado mañana o en una semana. Tampoco estamos diciendo que no pueda ocurrir. Lo que estamos diciendo es que es mejor prevenir”, manifestó el funcionario de la Unidad.