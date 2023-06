Al descubierto: así fue como once personas ‘lavaron’ $106.000 millones de alias Plástico, del Clan del Golfo

En un importante avance en la lucha contra el crimen organizado, la Fiscalía General logró obtener condenas contra varias personas que facilitaron el blanqueo de más de 106.000 millones de pesos del temido Clan del Golfo. Estos individuos formaban parte del círculo de confianza de Jorge Eliécer Castaño Toro, conocido con el alias de Plástico, quien fue extraditado debido a su participación en actividades criminales.

Después de analizar detenidamente los argumentos presentados por la Fiscalía, un juez penal del circuito especializado de Medellín dictó sentencia condenatoria contra 11 personas. Estos individuos permitieron que alias Plástico ocultara y diera una apariencia de legalidad a los recursos ilícitos obtenidos como cabecilla financiero y a través de las actividades narcotraficantes de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Fiscalía logró condenas contra las personas que permitieron el blanqueo de más de 106.000 millones de pesos del Clan del Golfo (imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos reveló que alias Plástico utilizó a los ahora sentenciados para adquirir bienes y establecer empresas ficticias en las regiones de Antioquia, Córdoba y Chocó. De esta manera, lograron blanquear más de 106.400 millones de pesos.

En relación con estas operaciones ilegales, los implicados aceptaron su participación en varios delitos, tales como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato y concierto para delinquir. Sus sentencias, entre cuatro y cinco años, reflejan la gravedad de sus acciones.

Los bienes que le quitaron a ‘La Flaca’, expareja de ‘Otoniel’

Por otro lado, en un contundente golpe contra el patrimonio ilegal del Clan del Golfo, las autoridades lograron ocupar, con fines de extinción de dominio, bienes avaluados en más de 11.000 millones de pesos, que pertenecerían a ‘La Flaca’, ‘Blacho’ y ‘Mechas’.

Fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en colaboración con la Dijín de la Policía Nacional, ejecutaron medidas cautelares, embargo, secuestro y toma de posesión de 18 bienes relacionados con esta red criminal.

Alias La Flaca es exesposa de alias Otoniel, entonces máximo cabecilla del Clan del Golfo - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

En el primer operativo, se logró afectar a Blanca Senovia Madrid, conocida como alias La Flaca, expareja sentimental de Dairo Antonio Úsuga, el temido ‘Otoniel’. Tres inmuebles, un establecimiento de comercio y dos vehículos, ubicados estratégicamente en Barbosa, Bello y Medellín, Antioquia, con un valor aproximado de 2.000 millones de pesos, fueron decomisados. Según las pruebas recopiladas, alias La Flaca habría recibido cuantiosas sumas de dinero provenientes de actividades ilegales para su beneficio personal, llevando una vida de lujos.

En el segundo operativo, se descubrió la participación de los hermanos Bladimir y Edwin Granda Carvajal, conocidos como ‘Blacho’ y ‘Mechas’, respectivamente, en la red de lavado de activos del Clan del Golfo.

Los uniformados ocuparon cinco inmuebles, un establecimiento de comercio, una sociedad y cuatro vehículos, ubicados en Copacabana, Ebéjico, Currulao, Carepa y Medellín, Antioquia. El avalúo preliminar de estos bienes supera los 9.000 millones de pesos. Estos hermanos, presuntamente, desempeñaron roles clave en la logística de ‘Otoniel’, siendo sus enlaces y facilitando su ocultamiento.

Los bienes decomisados en ambos operativos fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, como parte de las medidas tomadas para golpear la estructura financiera del Clan del Golfo.

'La Flaca', expareja de 'Otoniel', vivía en medio de excéntricos lujos en las propiedades financiadas por el Clan del Golfo - Foto: Fiscalía General

No fue muy difícil para los investigadores establecer que la riqueza que ostentaba y de la que se ufanaba alias La Flaca no era de ella, o por lo menos se descartó su origen legal. Ella no tenía trabajo y desde que el cabecilla del Clan del Golfo fue extraditado, alias La Flaca, según la investigación, siguió manejando millones de pesos en recursos, todos derivados del tráfico de drogas.

“El material de prueba da cuenta de que alias La Flaca pagaba mensualmente arriendos que superaban los seis millones de pesos, y adquiría bienes y servicios a los que no podría acceder porque no tenía trabajo ni registraba fuentes de ingresos. Por el contrario, se estableció que, luego de cumplir condena por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, se sostuvo económicamente con recursos del Clan del Golfo”, señaló la Fiscalía.

Estos contundentes golpes representan un importante avance de las autoridades en la lucha contra las finanzas de la organización criminal. Los operativos hacen parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el fiscal Francisco Barbosa, para impactar las finanzas de la criminalidad y la delincuencia organizada.