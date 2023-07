Alcalde de Ituango, Antioquia, denuncia amenazas: disidencias lo declaran objetivo militar en un panfleto

La mayoría no puede cumplir agenda en las zonas rurales, tal como lo hará Mauricio Mira. En conversación con medios locales, informó que no saldrá del municipio de Ituango, pero mantendrá sus recorridos en el casco urbano.

Así gobiernan los alcaldes desplazados de sus propios municipios por disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo

Y agrega: “quien lo elige a usted, lo elige con el propósito de sentir el calor, la presencia. Al no sentirla, se siente un poco de desamparo. No obstante, la administración ha seguido funcionando de la manera convencional”.

“Gobernar a control remoto es complejo. Ayer (el martes) tuvimos la inauguración de un parque recreo deportivo y fue mediante una llamada. A pesar de no estar en el territorio, seguimos entregando obras (...) La gente a uno lo elige para estar en el municipio, para tener el contacto con las personas, para uno escucharlos, para encontrarles soluciones. A mí me llaman y me dicen que hago falta. La cara del santo es la que hace el milagro. Si uno no está, es complejo”, señala Molina.