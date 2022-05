Alcalde (e) Juan Camilo Restrepo denuncia amenazas luego de recibir el cargo

El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, no lleva 24 horas al frente de la Alcaldía de Medellín y ya alertó sobre presuntas intimidaciones violentas que le han llegado a través de redes sociales.

La denuncia pública la emitió luego de tomar posesión en la tarde de este jueves 12 de mayo en la Notaría 11 de la ciudad, a raíz de la suspensión provisional que le impuso la Procuraduría a Daniel Quintero, por supuestos actos que lo involucrarían en participación política.

Al parecer, desde que el presidente Iván Duque le delegó las funciones temporales en la capital antioqueña, los mensajes amenazantes le empezaron a llegar en contra suya y de su familia.

“Hay elementos adversos, pero las adversidades son las que forjan el carácter de los líderes y las sociedades. Las amenazas en las últimas horas se han incrementado. No me van a amilanar, no me perjudican las amenazas”, comentó el mandatario encargado.

SEMANA conoció que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ya tiene en el radar la denuncia que el mismo Juan Camilo Restrepo comunicó en una reunión que tuvo con los principales mandos militares de la ciudad. En efecto, las autoridades activaron una investigación para rastrear de manera oportuna a los emisores.

La agenda

Durante la primera jornada de trabajo, el alcalde encargado se reunió con la secretaria de Gobierno de Medellín, María Camila Villamizar, donde se planteó la operación que tendrá la administración en los próximos días.

Si bien no se conocieron detalles del encuentro, fuentes le confirmaron a SEMANA que hubo cordialidad, a pesar de que Daniel Quintero invitó a la ciudadanía a desatender las órdenes del Alto Comisionado para la Paz.

Después de cerrar la conversación, al piso 12 de La Alpujarra llegó el comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín Gámez, quien detalló la situación de orden público. Lo mismo hizo el general Juan Carlos Fajardo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

Juan Camilo Restrepo tomó posesión como alcalde encargado de Medellín

La posesión tuvo lugar en el despacho de la Notaría Once del Círculo de Medellín, ubicada en el barrio El Poblado. En compañía de sus allegados, llegó al sitio donde juró cumplir fielmente los deberes del cargo que le entregó el presidente Iván Duque.

En conversación con SEMANA, el Alto Comisionado comentó que no le restará puntos a la ciudad, sino que trabajará para que siga su curso con normalidad.

“Yo quiero mandar un mensaje de unidad. Yo no voy a llegar a pelear. Simplemente, yo voy a solucionar los problemas de la gente. Yo nací, me crie y quiero mi ciudad. Voy a trabajar hasta que el señor presidente me deje en este encargo”, señaló el alcalde encargado.

Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo. Posesión alcalde 'ad hoc' Cúcuta. - Foto: Alto Comisionado de Paz

Las críticas

Contrario a las denuncias que emitió Daniel Quintero sobre presuntas inhabilidades que tendría el funcionario para asumir la Alcaldía, Restrepo aseguró que no tiene incompatibilidades para ejercer.

La crítica del suspendido mandatario surgió a raíz de un contrato que hasta hoy tuvo activo la pareja de Juan Camilo Restrepo en la administración; así lo alertó Quintero a través de sus redes sociales: “El alcalde del GEA nombrado de forma irregular por el presidente Duque está inhabilitado por tener a su esposa trabajando en la Alcaldía. Sigue violando la ley”.

Se trata de Paula Andrea Gómez Franco, profesional en mercado y publicidad, quien labora desde junio de 2016 en el Fondo de Valorización de Medellín (Finvalmed), una entidad descentralizada de la ciudad.

Nadie quiere a un impostor. Medellín te rechazará. https://t.co/UbZPvArQW3 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 12, 2022

Con base en los datos de la contratación, sus funciones están enfocadas en apoyar los procesos de gestión administrativa por medio de los servicios al ciudadano y planeación estratégica.

Sin embargo, Restrepo dio cuenta de que no está incurriendo en ninguna falta dado que su esposa renunció. Además, reiteró que Daniel Quintero se equivocó en la información que emitió.

Una vez firmó el documento que lo oficializa como alcalde encargado, el Alto Comisionado se dirigió al Centro Administrativo La Alpujarra, donde se reúne a esta hora con el equipo de gobierno de Quintero.