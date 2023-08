Asonada en el estadio Atanasio Girardot: esta es la decisión del juez contra líderes de ‘Los del Sur’

Aunque el ente de investigación pidió que los cuatro barristas fueron enviados a la cárcel, el juzgado tomó la decisión de imponerles medidas de aseguramiento no privativas de la libertad con una serie de restricciones para no afectar el proceso.

Por ejemplo, no asistir al estadio Atanasio Girardot cuando juegue su equipo de fútbol, no podrán comunicarse entre ellos ni con los directivos del plantel deportivo y, por último, no podrán usar sus redes para comentar asuntos de la hinchada.