¿Quién tiene que pagar por los daños tras los disturbios en el estadio Atanasio Girardot iniciados por la barra brava Los del Sur?

Este domingo 16 de abril se registraron alteraciones del orden público por cuenta de los hechos de violencia al interior del estadio Atanasio Girardot de Medellín, los cuales fueron protagonizados por la barra brava Los del Sur, del Atlético Nacional.

La delicada situación dejó varias consecuencias: el encuentro fue cancelado, 89 personas resultaron heridas, 30 integrantes de la Policía Nacional están afectados y las pérdidas económicas ascienden a los $1.000 millones.

La pregunta ahora es: ¿quién pagará los arreglos en el escenario deportivo? La respuesta a este interrogante fue entregada a SEMANA por Cristian Sánchez, director del Instituto de Recreación y Deportes de Medellín, Inder.

Sobre las 7 de la noche el estadio ya estaba completamente vacío. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

El funcionario indicó que “en este momento estamos con el equipo jurídico, técnico y financiero, revisando la situación y verificando cómo realizamos nosotros la entrega al Atlético Nacional del estadio a través de contrato de arrendamiento y cómo este contrato viene con unas pólizas de garantía para cualquier situación que se presente allí”.

El proceso que permita arreglar el escenario se inicia con una reclamación desde la Administración Distrital hacia el club frente a lo ocurrido. Este documento incluye todas las pruebas que dejen claridad a lo ocurrido.

“Incluiremos anexos y visitas técnicas que está haciendo la subdirección de escenarios. Posterior a ello, en caso de que Nacional no acepte esta responsabilidad, tendríamos que activar las pólizas que para este efecto se expiden”, le aclaró el director del Inder a SEMANA.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la asonada se presentó como respuesta de los barristas a la decisión de la junta directiva el Atlético Nacional de cortar los “beneficios económicos” que recibían desde hace más de 10 años.

Los daños se registran en la cancha con los destrozos generados en las vallas publicitarias, pero también se presentan en el sistema eléctrico, las cámaras internas de seguridad y los baños donde algunos separadores fueron arrancados y las llaves averiadas.

Alcalde de Medellín dice que no debe proporcionar policías en el estadio. - Foto: Edición SEMANA

Frente a este tema, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, condenó los actos de violencia en el estadio y aseguró que por ahora no se lo prestarán más a Atlético Nacional. “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este lunes, el funcionario reiteró esa posición basada en el Código Nacional de Policía. “Tener que sacar 800 policías de la calle para ponerlos a cuidar un partido de Nacional que es un negocio privado, es inaceptable. La ley es clara en que son las directivas las que deben contratar servicios de vigilancia privada”, sentenció.

Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

Desde la Dimayor, frente a este tema indicaron que “El presidente de la Dimayor y los clubes del Fútbol Profesional Colombiano rechazamos las declaraciones emitidas por las autoridades del Departamento de Antioquia, en las cuales responsabilizan a nuestro club afiliado Atlético Nacional S. A. por los hechos vandálicos y de violencia que tuvieron lugar en el estadio Atanasio Girardot”, arranca la misiva.

Dimayor, en cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo, insiste en que culpar al club por los actos de violencia sucedidos este domingo es un hecho “inaceptable”, al considerar que “el actuar de los vándalos no representa los valores de una institución ni poseen vinculación alguna con la misma”.

Hasta los extintores los arrancaron de las paredes. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

“Menos aún resulta admisible que por la fuerza, el hostigamiento, las amenazas y buscando una afectación económica al club, se pretenda incidir en las decisiones de naturaleza administrativa que atañen a quienes han sido designados legítimamente para tal efecto”, añadió la entidad encargada del fútbol profesional colombiano.

La entidad cargó de responsabilidad sobre los hechos a las autoridades de la capital antioqueña: “Teniendo en cuenta las graves manifestaciones que los violentos estaban efectuando a través de redes sociales para causar desmanes en el partido, desde la Presidencia de la Dimayor se remitieron comunicaciones a las autoridades competentes a fin de actuar de manera conjunta y permitir la realización del encuentro deportivo”.