Atención: Piedad Córdoba ingresó nuevamente por urgencias a la Clínica del Rosario de Medellín

Piedad Córdoba volvió al servicio de urgencias; su hija, Natalia María Castro Córdoba, le confirmó a SEMANA que la congresista ingresó a la Clínica del Rosario de Medellín.

“Está indispuesta, tiene una distensión abdominal. Está estable”, indicó Natalia, quien además manifestó que su madre por ahora está en observación. “No hay detalles, apenas inicia su proceso de atención”, dijo.

Cabe recordar que Piedad Córdoba había sido recluida en la unidad de cuidados intensivos el domingo 17 de julio, razón por la que no pudo acudir el miércoles 20 de julio a posesionarse como senadora en el Congreso de la República.

La integrante del Pacto Histórico había enviado una excusa a la Secretaría General del Senado para expresar la imposibilidad de tomar posesión de su curul.

“De manera atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar excusar mi inasistencia al Congreso pleno el día 20 de julio de 2022, donde se realizará la sesión solemne de instalación del período constitucional del Congreso 2022-2026 y donde tenía prevista la toma de juramento y posesión en el cargo como senadora de la República”, decía la comunicación enviada al secretario Gregorio Eljach.

Y agregó Córdoba: “Una vez superado el imprevisto estaré tomando posesión de mi cargo y mis funciones como congresista, así como lo establece el Concepto 1135 de 1998 de la sala de consulta del Consejo de Estado en consonancia con lo establecido en el artículo 183 de la Constitución Política”.

La senadora estuvo por seis días hospitalizada en la Clínica del Rosario, desde donde envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Buenos días. Me siento un poco mejor, pero aún no hay dictamen de lo que padezco. Soy una persona habituada a la adversidad, yo me envalentono con el viento en contra. Pero si les hablo con franqueza, no son buenos tiempos. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo”, dijo Piedad.

La directora científica de la Clínica El Rosario, Adriana Posada Restrepo, confirmó que a la senadora electa le aplicaron un medicamento para controlar su presión arterial que, hasta el 17 de julio, era alta y afectaba su salud.

Cabe recordar que Piedad Córdoba tuvo covid-19 a finales del mes de junio pasado, como lo reportó la congresista cuando fue atendida en la Clínica de Marly en Bogotá. Aunque fue asintomático, parece que le está pasando factura. Al menos, le generó un bajonazo en sus defensas que le alteró otros temas de salud.

“El covid baja las defensas y hace que el organismo sea susceptible a la sobreinfección de algunas bacterias. Ella presentó fiebre, malestar general e hipotensión”, detalló Restrepo a la prensa en su momento.

La antioqueña permanece acompañada de Natalia, su hija, y quien hace las veces de su jefe de prensa. Por el momento no ha brindado más información sobre el estado de salud de la senadora, quien en las últimas horas de este martes 9 de agosto, ingresó por urgencias a la reconocida clínica de Medellín.

“Voy a trabajar en el Senado como si fuera mi primer año como congresista”: el mensaje de Piedad Córdoba

La senadora de la República Piedad Córdoba envió un mensaje el pasado domingo 7 de agosto, en su cuenta de Twitter, con motivo de la posesión del nuevo presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego: “Siento que he esperado este momento histórico toda mi vida, voy a trabajar en el Senado como si fuera mi primer año como congresista en 1991″.

“Estoy aquí recuperándome, pero mi mente, mi corazón y mi alma están ahora en la Plaza de Bolívar”, agregó.