Daniel Quintero le responde a Federico Gutiérrez por Feria de las Flores: “Si quiere atacarme a mí hágalo, pero no llene a la gente de miedo”

Eso es falso candidato. La feria de las flores no se ha cancelado. Son 3000 artistas, y miles de comerciantes los que viven de ella. Si quiere atacarme a mí hágalo, pero no llene a la gente de miedo que eso los afecta a todos. La feria será un éxito a pesar de que Concejales del… https://t.co/ISY1B0T7yi

Los eventos cancelados de la Feria de las Flores

La ausencia de Luis Alberto Posada

“No me voy a doblar. No voy a estar en la 70. Por ahí hay una publicidad que me están anunciando, pero yo no voy a estar allá. No se dejen creer que voy a estar en la 70″, manifestó el vallecaucano en las últimas horas. Según él, ese día tendrá otro concierto en La Macarena.