Denuncian serios daños en trayecto de la Autopista Medellín - Bogotá: piden a Invías intervenir para evitar más accidentes

Por lo tanto, Carmona pidió al Instituto Nacional de Vías, Invías, una intervención efectiva en esta parte de la Autopista Medellín - Bogotá, para evitar que sigan ocurriendo más accidentes. No obstante, reconoció que, si bien esta entidad ha hecho presencia en la zona, los trabajos que habrían llevado a cabo no han resultado efectivos, dado a que en poco tiempo todo termina igual o peor.

“Nuestra preocupación es enorme, porque Invías no hace caso al llamado de la comunidad, se les ha solicitado infinidad de veces que por favor nos colaboren, tanto con los huecos, como con el mantenimiento de la vía (...) alumbrado no hay, es una autopista completamente oscura desde Doradal, hasta Santiago Berrío. No hay lámparas que logren alumbrar un poco para ver la vía y cuando llueve se pone mucho más peligrosa”, destacó Carmona.