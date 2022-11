El expresidente Iván Duque le dio varios consejos al presidente Gustavo Petro ante la histórica disparada del dólar

Ante la incertidumbre y preocupación que existe en los mercados por la disparada histórica que ha tenido el precio del dólar en Colombia, el expresidente Iván Duque le dio varios consejos al presidente Gustavo Petro.

Duque habló sobre el tema en la Cumbre Mundial de Ambiente de las Naciones Unidas, en Egipto. Allí señaló que la clave para evitar que siga escalando el precio del dólar es mantener la inversión extranjera en Colombia. “Hay mantener la confianza en el país, seguir trayendo inversión a Colombia y que el país pueda estabilizar su moneda”, sostuvo Duque.

También afirmó: “Son varias las monedas que se han venido depreciando, viene un año 2023 que puede ser muy duro. Si no se logra mantener la confianza, la devaluación seguirá”.

El expresidente Iván Duque se encuentra en la COP27 como uno de los expertos invitados a varios de los eventos asociados a la Acción Climática y la Protección de la Naturaleza.

Esta tarde, el exmandatario dará el discurso de cierre del evento de la Gran Coalición Global por la Conservación conocida como el 30X30 y mañana presentará el Reporte de la Creación del Mercado de Carbono para África que ha venido asesorando.

Duque esta como invitado especial a varios de los eventos de finanzas verdes como conferencista y participará en calidad de Embajador de la Estrategia Global por la conservación. El expresidente también estará brindando entrevistas internacionales sobre su libro The Road to Zero.

Así cerró el dólar

El precio del dólar en Colombia volvió a sorprender a los mercados el pasado viernes 4 de noviembre, cuando cerró en fuerte alza tras lograr una nueva sesión de máximos históricos, impulsado por el temor a una recesión económica en el mundo y el disparado apetito por los activos refugio. Por ahora los analistas y expertos no se atreven a ponerle un nuevo techo a esta moneda extranjera, puesto que la incertidumbre sigue reinando.

Según la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa cerró en 5.117 pesos como último precio, cifra con la que si bien no deja atrás los 5.118 del pasado jueves, fue el resultado de un repunte en el que superó los niveles más altos alcanzados anteriormente. Si bien se esperaba que esta fuera una jornada calmada, las nuevas alzas demuestran que todavía se mantiene el miedo entre los inversionistas.

Ahora bien, gracias a la disparada que vivió hoy el dólar, sobre las 12 del mediodía alcanzó un máximo de 5.133 pesos, que de ahora en adelante será su nueva cotización tope, por lo menos hasta que sea superada. No obstante, también se dieron algunos desplomes con los que alcanzó a estar sobre los 5.000 pesos y puso a pensar a muchos en que tal vez regresarían los días por debajo de esta barrera, algo que finalmente no sucedió.

Al cierre de las operaciones para la última jornada de la semana el dólar quedó con un precio promedio de 5.069 pesos con 15 centavos, valor con el que también supera la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 5.058 pesos con 02 centavos. De esta forma, para el fin de semana, con festivo incluído, esta divisa seguirá con una TRM por encima de los 5.000.

En total fueron cinco sesiones seguidas de fuertes alzas para el dólar, que en tan solo una semana subió casi 300 pesos (298), teniendo en cuenta que hace ocho días -viernes 28 de octubre- cerró en 4.835 y en esta jornada tocó los 5.133. Entre tanto, si se comparan los valores de cierre únicamente, el crecimiento es de apenas 282 pesos. Lo más preocupante es que no hay un panorama que haga pensar que esta tendencia se revertirá pronto.