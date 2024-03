Escándalo: plata de la Alcaldía de Medellín habría terminado en campañas políticas

“Una corporación manifiesta que no ha realizado un pago por un servicio prestado (…) porque tuvo que entregar un porcentaje para una campaña política a la Alcaldía de Medellín”, se lee en el expediente.

La respuesta de Daniel Quintero

“Alcalde Gutiérrez, después de su flojo show mediático: Póngase a trabajar en serio. Las basuras están hasta el cuello, los crímenes disparados, y las promesas incumplidas. No engañe más a la gente”, escribió.

“El Alcalde Gutiérrez, que va perdiendo el año, no ha entendido que la seguridad, las basuras y los problemas de la ciudad no se resuelven con shows mediáticos y montajes mal hechos contra la administración anterior, sino trabajando, y trabajando muy duro. Cosa que no ha hecho”, señaló.