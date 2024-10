Expiden orden de captura contra estadounidense por abuso sexual de la modelo Gabriela Marbella en Copacabana, Antioquia

Gutiérrez señaló que la modelo tiene todo el respaldo de las autoridades que no la han dejado sola desde el primer día que se enteraron de lo sucedido.

El alcalde indicó que en medio de este caso ha sido de vital importancia la actuación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que no ha escatimado los esfuerzos para poder ubicar al responsable de estos hechos.

“Quiero agradecerle a la Fiscalía, a la Policía, al CTI por ponerse al frente de este caso y somos siempre solidarios con Gabriela y como decimos, ni una más, aquí no pueden seguir abusando ni respetando a nuestras mujeres. E s una buena noticia en medio de un dolor tan grande, pero lo más importante es que se haga justicia” , finalizó.

El caso

Las redes sociales de Marbella han sido desactivadas en varias ocasiones, pero esto no impidió que se difundiera su fuerte narración, en la que cuenta lo que ocurrió en la mañana del 17 de agosto de 2024.

“Lamentablemente, fui víctima de algo que ninguna mujer debería vivir en su vida: acceso carnal violento por parte de un productor americano. Mi cuenta simplemente desapareció. Se trata de un sabotaje. Me han querido silenciar”, manifestó González en el video.

“Pensé que se preocupaba por mi comodidad. Fue muy difícil dormir. Dije que me iba al día siguiente. Esperaba que pudiéramos grabar el sábado en la mañana y me retiro”, contó Marbella.

“Totalmente desnudo, muy drogado. Muy drogado. Elijo no mirarlo, pongo mis manos. Le pedí que por favor se saliera y se pusiera ropa, totalmente aterrorizada”, contó la mujer.

“Me atacó. Me arrastró del cabello por toda la habitación, mientras yo intentaba escaparme, mientras yo quería poder llegar a la puerta para salir y correr. Pedir ayuda, mientras gritaba. Los gritos más desgarradores de mi vida. En una casa totalmente aislada, donde nadie podía escucharme o encontrarme”, dijo, contando que en el fondo se escuchaba música fuerte.

Y continuó: “Fue extremadamente violento, aunque le suplicase que por favor no me hiciera nada”.

Ahí Stream, según la narración de González, comenzó a ahorcarla, diciéndole que de ahí no iba a salir viva: “Y me violó, durante más de 30 minutos. Sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de condescendencia, sin ningún tipo de arrepentimiento”.

Dice González que no solo es el trauma de la violación, sino lo que pasa después.

“Es lo que viene después de eso. La persecución, el miedo, los cinco días que estuve en urgencias porque no podía levantarme. Porque mi cuerpo estaba totalmente golpeado y vulnerado por todas partes. Tenía que estar totalmente dopada de medicamentos para no sentir dolor, pero el dolor del alma jamás se me quitó”, contó sollozando en el video.