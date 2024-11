Fuerte pronunciamiento de Federico Gutiérrez tras sanción a Efraín Juárez, técnico de Atlético Nacional: “Absurdo”

Técnico de Nacional no podrá ingresar a estadios en tres años y deberá pagar millonaria sanción

Contexto: Técnico de Nacional no podrá ingresar a estadios en tres años y deberá pagar millonaria sanción

“Absurdo. No estoy de acuerdo con la decisión en primera instancia de un funcionario que sanciona al técnico del Nacional con 3 años sin poder ingresar al Estadio. A la inspectora, que toma esta equivocada decisión, solo le faltó expulsarlo de la ciudad. Me parece una medida contraproducente y desproporcionada. El proceso sigue luego de la apelación y solo habrá una decisión en firme cuando la segunda instancia se pronuncie. Aprovecho y hago un llamado claro a la mesura y a la cordura de todos los involucrados en el fútbol. Entre todos podemos seguir trabajando en la cultura del fútbol en paz”, dijo Gutiérrez en X.

Absurdo. No estoy de acuerdo con la decisión en primera instancia de un funcionario que sanciona al técnico del Nacional con 3 años sin poder ingresar al Estadio. A la inspectora que toma esta equivocada decisión, solo le faltó expulsarlo de la ciudad. Me parece una medida…

Efraín Juárez fue requerido por la Policía en plena rueda de prensa

“Estamos al frente de un procedimiento. Si es tan amable me acompaña con una persona de la Personería. Vamos, tranquilo ”, dijo uno de los uniformados que ingresó hasta la sala de prensa.

Sobre su reacción, el técnico Juárez manifestó: “Los que estamos abajo, los jugadores, junto con todo el cuerpo técnico, estamos a unas palpitaciones tremendas. Si me hubieran tomado la presión, creo que explotaba. Entendiendo eso, nunca fue mi intención (provocar a la hinchada del DIM) ”.

Y agregó: “Realmente sí pido una disculpa si ellos lo sintieron así. Estaba hablando con la gente del palco, con el presidente, con los directivos... Si los hinchas del DIM se sintieron molestos, no era para ellos. Si es así, les pido disculpas, pero no era para ellos (...) “Si ven las imágenes, estoy apuntando a mi palco. Nunca lo hago alrededor del estadio. Si se sintieron ofendidos, les pido una disculpa y si quieren encontrar un culpable por la derrota, también puedo ser yo. Pero tienen que encontrar la situación de que esto es fútbol. No se los hice a ellos y si lo hubiera hecho, lo hubiera aceptado”.