Gilberto Tobón deja en firme que va por la Alcaldía de Medellín: “Solo en cuatro cajas nos cupieron 110.000 firmas”

El controvertido profesor y abogado Gilberto Tobón Sanín aspirará a la Alcaldía de Medellín en las elecciones de octubre. Este jueves, junto al grupo significativo Decididos, entregó varias cajas llenas de firmas que apoyan su candidatura. Con esto dejó en firme su manifestada intención de llegar al primer cargo de la capital de Antioquia.

“Lo que sigue es pagar la póliza, que es muy costosa, vale 65 millones de pesos”, le dijo Tobón a SEMANA. Hay que recordar que los candidatos que se postulen por firmas en estos comicios deben pagar pólizas de seriedad, estipuladas por el Consejo Nacional Electoral, para darle garantías a sus aspiraciones.

Gilberto Tobón, candidato a la Alcaldía de Medellín. - Foto: SEMANA

Tal cantidad de dinero mencionada por Tobón es incorrecta, pues el CNE estipula que en las ciudades con más de 500.000 habitantes, se debe pagar 150 salarios mínimos por la póliza, es decir, unos 174 millones de pesos.

Volviendo a la entrega de las firmas, según Decididos y el propio Tobón, recolectaron y entregaron casi 110.000 que respaldan la candidatura del profesor. “Sin show, solo en cuatro cajas nos cupieron 110.000 firmas”, afirmó.

La Registraduría debe revisar las firmas y, si encuentra todo en regla, expedirá un certificado con el cual el candidato puede realizar la inscripción de su candidatura, proceso que puede adelantarse hasta el 29 de julio.

Gilberto Tobón va por la Alcaldía de Medellín con el grupo significativo Decididos. - Foto: Twitter @tobonsanin

Sobre las firmas, el grupo significativo que respalda a Tobón aseguró que “son una prueba fehaciente del apoyo y compromiso de la comunidad medellinense con nuestra propuesta política, la cual se basa en principios de honestidad, eficiencia y responsabilidad. Estamos decididos firmemente que Medellín merece un liderazgo honesto, eficiente, responsable, capaz de enfrentar los retos actuales y construir un futuro próspero y sostenible para todos”.

Para el cumplimiento del requisito ante la Registraduría, dicen, quisieron un acto sobrio para demostrar “la eficiencia con la entrega estricta de las cajas que contengan las firmas, sin bombos, ni platillos que generan costos y ambiente de derecho innecesarios para la ciudad y la campaña”.

Esta no es la primera vez que Tobón aspira a un cargo de elección popular. En 2022, postuló su nombre al Congreso de la República y logró la quinta votación más alta del Senado, con más de 173.000 electores. Sin embargo, estos votos no le alcanzaron para lograr un escaño porque Fuerza Ciudadana, el sector político que lo respaldaba, no alcanzó el umbral al obtener 439.596 votos.

Gilberto Tobón fue el quinto candidato más votado a Senado, pero no obtuvo la curul. - Foto: Semana

La lista de Fuerza Ciudadana fue paralela a la del petrismo, pero abierta, y estuvo conformada por algunos dirigentes políticos que creyeron que no tendrían espacio en el Pacto Histórico, es decir, no tenían mayor oportunidad de una curul.

“Yo soy un influenciador por los medios, no le estaba ofreciendo nada a la gente, no tengo qué ofrecerles, les ofrecía eventuales soluciones y programas que iba a tratar de desarrollar a través del Congreso mediante leyes”, dijo Tobón en diálogo con SEMANA al no alcanzar la curul.