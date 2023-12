Gobernador de Antioquia revela conversación que demostraría razones políticas del Gobierno para tomar el control de la minería del departamento

Si bien las tesis para cerrarle la puerta a la Gobernación fueron constituciones y técnicas , el mandatario de los antioqueños dijo que esa posición carece verdad dado que, en su lectura, no halló puntos negativos para rechazar la ampliación del convenio.

Cosa que sí evidenció el Gobierno con base en estudios que darían cuenta de casos en los que no se habrían adoptado los parámetros y directrices de la autoridad minera nacional, por lo que no se prorrogó el documento.

No obstante, Aníbal Gaviria Correa insistió en la teoría de que la Agencia se basó en elementos políticos y lo demostraría con un mensaje que habría emitido el presidente de esta entidad, Luis Álvaro Pardo Becerra, en una conversación privada :

“La decisión de no renovar [es] porque nosotros tenemos que entrar a aplicar la política de este nuevo Gobierno, y yo sé que no le gusta a mucha gente, pero hay una nueva visión de política, hay unas decisiones, unos enfoques distintos de política y tenemos que entrar a que aplicación sea en todo el territorio nacional, no puede haber excepciones en una política minera”, citó Gaviria Correa.