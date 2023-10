Habla el conductor que Daniel Quintero acusa de agredirlo con una camioneta; desmiente al exalcalde y pide el video completo

Daniel Betancur: “Él se me acerca a mi ventanilla, yo bajo el vidrio, me entrega el volante, le pregunto cómo está y dice que todo muy bien, que va a seguir haciendo la campaña. (…) Nos damos la mano, el escolta está detrás y yo sigo mi camino, caminando normalmente”.

Daniel Betancur: “A mí me gustaría que se revele el video donde él y yo nos damos la mano porque él está diciendo que no nos dimos la mano y que yo le subí la ventanilla. Lo que yo hago es recibirle el volante y preguntarle que cómo está. Nos dimos la mano. Es un gesto de que el señor no está mal. Si estuviera mal, pudimos haber llamado a la ambulancia, los bomberos o a los paramédicos”.

Daniel Betancur: “Pido que no haya más comentarios y que, de pronto, nos podamos reunir para retractarnos de lo que sucedió, en este caso, él. Que muestre el video, si lo tiene. Que no se me haga más acoso en las redes sociales porque no soy una persona expuesta”.