Honores a Fernando Botero: llevarán su nombre nueve colegios, un centro de convenciones y un intercambio vial

Medellín se despidió este jueves del maestro Fernando Botero y su familia iniciará una travesía hasta Italia para sepultar las cenizas en Pietrasanta. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, anticipó que los homenajes no culminarán con las exequias.

Así fue su historia de amor con Sophia Vari, la mujer que lo dejó todo por el maestro colombiano

Inicialmente, las conversaciones sobre arte a la hora de almuerzo servían como coartada. Pero poco a poco, el arte fue dando paso al amor. Sin embargo, la cosa no era tan fácil. “Aunque mi matrimonio era fatal, uno de esos matrimonios de conveniencia, no estaba dentro de mi esquema mental, sostener una relación fuera de él. Además, el éxito de Fernando, su éxito con las mujeres, me daba miedo. Yo creía que la relación era importante, pero imposible”, aseguró en ese entonces Sophia, quien falleció en mayo pasado.