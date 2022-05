Juan Camilo Restrepo tomó posesión como alcalde encargado de Medellín

“Vengo a trabajar por mi ciudad, no vengo a polarizar”, mencionó el alto funcionario del Gobierno nacional.

El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, asumió funciones en la Alcaldía de Medellín luego de que la Procuraduría General de la Nación suspendiera a Daniel Quintero por presunta participación en política. De acuerdo con la orden del órgano de control disciplinario, Restrepo estaría tres meses en el cargo, pero este tiempo podría prolongarse a seis.

La posesión tuvo lugar en el despacho de la Notaría Once del Círculo de Medellín, ubicada en el barrio El Poblado. En compañía de sus allegados, llegó al sitio donde juró cumplir fielmente los deberes del cargo que le entregó el presidente Iván Duque.

Agradezco al presidente @IvanDuque encargo como Alcalde de Medellín. Mi trabajo será acatar con toda la responsabilidad esta designación y trabajar por mi amada ciudad. Tomé posesión en notaría pública y de inmediato me pongo al servicio de la ciudadanía con un mensaje de unión. pic.twitter.com/ko4VD3zo7s — Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) May 12, 2022

En conversación con SEMANA, el Alto Comisionado comentó que no le restará puntos a la ciudad, sino que trabajará para que siga su curso con normalidad.

“Yo quiero mandar un mensaje de unidad. Yo no voy a llegar a pelear. Simplemente yo voy a solucionar los problemas de la gente. Yo nací, me crie y quiero mi ciudad. Voy a trabajar hasta que el señor presidente me deje en este encargo”, señaló el alcalde encargado.

Las críticas

Contrario a las denuncias que emitió Daniel Quintero sobre presuntas inhabilidades que tendría el funcionario para asumir la Alcaldía, Restrepo aseguró que no tiene incompatibilidades para ejercer.

La crítica del suspendido mandatario surgió a raíz de un contrato que hasta hoy tuvo activo la pareja de Juan Camilo Restrepo en la administración; así lo alertó Quintero a través de sus redes sociales: “El alcalde del GEA nombrado de forma irregular por el presidente Duque está inhabilitado por tener a su esposa trabajando en la Alcaldía. Sigue violando la ley”.

Se trata de Paula Andrea Gómez Franco, profesional en mercado y publicidad, quien labora desde junio de 2016 en el Fondo de Valorización de Medellín (Finvalmed), una entidad descentralizada de la ciudad.

Con base en los datos de la contratación, sus funciones están enfocadas en apoyar los procesos de gestión administrativa por medio de los servicios al ciudadano y planeación estratégica.

Sin embargo, Restrepo dio cuenta de que no está incurriendo en ninguna falta dado que su esposa renunció. Además, reiteró que Daniel Quintero se equivocó en la información que emitió.

Una vez firmó el documento que lo oficializa como alcalde encargado, el Alto Comisionado se dirigió al Centro Administrativo La Alpujarra, donde se reúne a esta hora con el equipo de gobierno de Quintero.

Procuraduría tiene más de diez investigaciones contra Daniel Quintero

La Procuraduría General de la Nación tiene al menos 13 investigaciones contra el alcalde de Medellín, suspendido provisionalmente de su cargo por un período de tres meses. La decisión se dio por participación indebida en política, luego de que el mandatario publicara un video en el que, estando sentado en el puesto del piloto de un carro, toma la barra de cambios y dice “el cambio en primera”, lo que fue visto como un apoyo a la aspiración presidencial de Gustavo Petro.

Esta no es la primera vez que se adelantaba una indagación contra el mandatario. El pasado 13 de marzo, en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, Quintero, al parecer, habría violado las normas constitucionales que lo vetan de participar en actividades de los partidos y movimientos políticos mientras está en el cargo.

Daniel Quintero Calle en las elecciones del pasado 13 de marzo. - Foto: Daniel Quintero.

En esta ocasión, en una fotografía en la que el alcalde mostraba los tarjetones, aunque estaban al revés, se podía evidenciar su voto por la consulta del Pacto Histórico, en la que ganó el ahora aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Indagación por no publicar declaración de renta

En enero, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra Quintero por supuestamente no haber publicado en los años 2019 y 2020 su declaración de renta.

Tan pronto la Procuraduría dio a conocer esa noticia, ordenó en ese caso las primeras pruebas y le dio 10 días hábiles para entregar toda la información y aportar certificación, nombres, identificación, cargos, manual de funciones, tipo de vinculación y salario devengado del alcalde y copia de los actos de elección.

Sin embargo, cabe anotar que Quintero publicó el pasado 2 de diciembre su declaración del año 2019. “En el marco de la transparencia, publico mi declaración de renta para el año 2020. Como novedad más relevante se encuentra el pago por parte de CNE de la reposición de votos de las elecciones del año 2019″, indicó en un trino el alcalde Quintero.

Pero de todas, la indagación que terminó sacándolo del cargo provisionalmente fue un video en el que se le ve haciendo alegoría a “Un cambio en primera”, incurriendo de esta manera en participación indebida en política.

En su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también compartió el video seguido del mensaje: “Los jóvenes de hoy que son frenteros y el alcalde de Medellín será la excepción”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Santiago Valencia precisó este hecho como “inaceptable”. “No sea cínico. Esto es una clara participación en política. Dé ejemplo. Si va a hacer campaña, renuncie #EsInaceptable”, trinó.

Además, el concejal de Medellín por la Alianza Verde, Daniel Duque, manifestó que Quintero le ha quitado toda la dignidad al cargo de alcalde de Medellín. “Es el típico sujeto que se cree un reyezuelo y siente que nada le va a pasar. Estoy seguro de que la justicia llegará aunque se demore. Nadie está por encima de la ley”.