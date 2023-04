La extraña desaparición de un sueco-iraní en Medellín

Desde el 13 de abril se desconoce el paradero de Aref Pourmirzaie, un ciudadano sueco-iraní que llegó a conocer entusiasmado la ciudad de Medellín. Las autoridades avanzan en un plan de búsqueda en toda la región.

Se conoció que salió de Europa a principios de abril con el propósito de vacacionar en varios países de Suramérica. Primero llegó a Perú y más tarde aterrizó en Cali. Durante ese recorrido, intercambió mensajes con sus familiares por medio de WhatsApp.

El 11 de abril se trasladó hacia la capital de Antioquia y alcanzó a contarle a su madre las maravillas de la zona. Esa fue la última conversación que tuvieron. Desde entonces, no volvió a reportarse y la angustia embargó a sus seres queridos.

Los indicios de la desaparición los encontraron en las redes sociales, cuando se empezó a difundir con fuerza la imagen del pasaporte de Aref Pourmirzaie. Cuando lo vieron sus allegados, encendieron las alarmas ante las autoridades.

Ciudadano extranjero desaparecido en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El documento se lo encontró un habitante de calle en Medellín y lo llevó a un hostal del barrio El Poblado. Las personas que lo recibieron se dieron a la tarea de compartirlo en internet hasta que llegó al hogar del extranjero.

El Colombiano reveló que la madre tomó la decisión de viajar hasta la ciudad para acelerar la búsqueda de su hijo, luego de insistir desde Suecia. Los parientes trataron de contactarlo a su teléfono sin éxito.

Lo están rastreando por cielo y tierra. La administración distrital informó que fue visto por última vez el pasado jueves 13 de abril en la zona sur y se dejó este número para que alguien entregue información que ayude a calmar la angustia: 3242909801.

Mientras que la Fiscalía General de la Nación, por medio del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mostró un cartel donde detalló que la presunta víctima de desaparición tiene 26 años y agregó las características físicas para facilitar su identificación.

Panorámica de Medellín El Poblado

“Color piel: trigueño; forma de cabello: liso, negro y corto; contorno de la cara: ovalada, nariz achata, ojos negros medianos, boca mediana, barba despoblada”, se lee en el documento. Cualquier dato sobre su paradero se comunica al celular 3185324483.

Vale la pena recordar que la Personería de Medellín encendió las alarmas por las críticas condiciones de seguridad que enfrentan los turistas extranjeros que llegan a la ciudad. Ellos son víctimas frecuentes de hurtos y preocupa las muertes violentas que se registraron durante 2022 y 2021.

El Observatorio de Turismo dijo que hay inquietud por las vulneraciones de los derechos a los ciudadanos que arriban de otros países con el anhelo de conocer a la capital de Antioquia. La agencia del Ministerio Público sostiene este argumento con varias fuentes.

Los datos que fueron tratados pondrían en evidencia que los meses con mayor índice de afectaciones a la integridad de los viajeros son los que van de abril a agosto, allí coincide la conmemoración religiosa de la Semana Santa y la celebración de la Feria de Flores.

Panorámica del Centro de Medellín - Foto: Guillermo Torres /Semana

En ese período de 2022, las autoridades recibieron 155 denuncias por hurto a personas que no tienen nacionalidad colombiana. Mientras que, en el año 2021, el número no pasó de 106. En los dos años, se presentaron 18 homicidios de extranjeros no venezolanos.

Esto cobra importancia por el aumento de visitantes que ha tenido el Valle de Aburrá. La Asociación Hotelera y Turística documentó que desde abril de 2022 la ocupación fue del 77 por ciento, considerándose como la más alta medición de los últimos tiempos.

El 53 por ciento de la demanda estuvo compuesta por extranjeros y el 46,9 con nacionales. De igual manera, el Sistema de Inteligencia Turística de la Alcaldía de Medellín contabilizó a 38.547 viajeros, mientras que en 2022 se disparó el índice: 108.490.