Lo último: liberaron a Cristopher, un niño de 7 años, secuestrado por el Clan del Golfo en Antioquia

Se informó que el pequeño fue localizado sobre las 8:30 a. m., luego de que sujetos desconocidos se lo entregaran a una persona en el municipio Urrao. Al parecer, él relató que pasó la noche en una finca y no reconoció a sus captores. En este momento, está custodiado por uniformados de la dirección de Infancia y Adolescencia de la Policía.

Tras dejar el cadáver tendido en el suelo, los ilegales privaron de la libertad al pequeño y lo llevaron a un punto que era desconocido para la fuerza pública. Por las características del hecho, se sospechó que la detención no tenía características extorsivas; es decir, no esperaban dinero a cambio de la liberación del infante.

Él reveló la dolorosa historia que hay detrás del niño: la mamá fue asesinada, no hay razón del papá y la custodia la tenía el tío Andrés, un conductor de servicio público que movilizaba a los campesinos entre Urrao y Betulia, poblaciones minadas por los hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que buscan la ‘paz total’ con el Gobierno Petro.

Las voces de lamento por la emergencia no han parado: “Rechazamos el asesinato de un hombre en zona rural de Betulia, Antioquia, y el secuestro de un menor de edad, quien sería su sobrino. La violencia no puede seguir perturbando la tranquilidad y el disfruta de los derechos a la vida e integridad de los colombianos”, señaló la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X, antes Twitter.

Así se habría planeado el secuestro de 50 soldados en Antioquia: “El que no vaya, son 300.000 pesos que le cobran”

Los militares estaban en la zona rural de Campamento cuando fueron sorprendidos por campesinos que los habrían intimidado con arrebatarles el armamento si no se retiraban del lugar. Ellos alegaron que, en vez de darles seguridad, los pondrían en riesgo ante las estructuras armadas que delinquen en el pueblo.

En un audio se le escucha decir a quien sería un líder del municipio: “ Me comunican que hay una movilización a partir del sábado, a cualquier hora. Los que vayan a moler, que muelan mañana. El sábado, que esté la gente disponible. El que no vaya, son 300 mil pesos que le cobran, y le cobra es la junta”.

En un supuesto pacto, se definió que estarían exentos del pago los adultos que tuvieran hijos y los ancianos que no se pudieran mover de sus fincas . Los demás, no tenían excusa para acudir a la sospechosa cita. De acuerdo con la información recopilada por los militares, todo se habría cumplido al pie de la letra.

En otra grabación, quedó registrado un ciudadano que expuso las razones de la detención: “Nosotros vinimos hasta aquí a pedirles el favor de que salgan. Nos vamos a asegurar que no les pase nada. No tenemos ninguna dificultad con ellos. Desde la institución han pasado cosas que no nos permiten tener confianza”.