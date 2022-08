Lo último: Piedad Córdoba permanecerá hospitalizada, esta es su condición médica

La senadora Piedad Córdoba ingresó al servicio de urgencias de la Clínica El Rosario de Medellín en la tarde de este 9 de agosto, luego de presentar malestar general.

Si bien el dictamen médico reseña que su condición es estable, los especialistas recomendaron trasladarla hacia la unidad de hospitalización, donde continuará el proceso de recuperación.

La congresista acudió a la consulta prioritaria en compañía de su hija y relacionista pública, Natalia María Castro Córdoba, quien entregó los primeros reportes sobre el estado de salud de su madre.

De acuerdo con la información suministrada por ella, los signos de alerta llegaron este martes cuando la parte abdominal empezó a inflamarse, contrario a los comentarios que dan cuenta de una supuesta caída en su residencia.

Las primeras horas las pasaron en los cubículos de urgencias donde los médicos le practicaron una serie de ayudas diagnósticas que aclararon el dolor que padece.

Aunque no se ha dado a conocer el dictamen, la dirección de la Clínica de El Rosario emitió un comunicado donde reiteró que la condición de Piedad Córdoba es estable y que permanece monitoreada por el personal asistencial en la sede del barrio El Poblado.

Desde que comenzó el primer período legislativo, la senadora no ha podido acudir a la plenaria donde prometió defender el proyecto político de Gustavo Petro y Francia Márquez, que -a su juicio- resumen sus luchas.

La ausencia se debe a los quebrantos de salud que padece desde hace varias semanas, despertadas luego de lidiar con el contagio de covid-19 y, más tarde, una infección urinaria la llevó hasta una unidad de cuidados intensivos donde permaneció varios días.

Incluso, el presidente del Congreso, Roy Barreras, se desplazó hasta la habitación donde estaba internada en la capital de Antioquia para dirigir la posesión de Córdoba como senadora, dado que el 20 de julio no pudo llegar a Bogotá porque ajustaba las primeras horas en la UCI.

La integrante del Pacto Histórico había enviado una excusa a la Secretaría General del Senado para expresar la imposibilidad de tomar posesión de su curul.

“De manera atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar excusar mi inasistencia al Congreso pleno el día 20 de julio de 2022, donde se realizará la sesión solemne de instalación del período constitucional del Congreso 2022-2026 y donde tenía prevista la toma de juramento y posesión en el cargo como senadora de la República”, decía la comunicación enviada al secretario Gregorio Eljach.

Y agregó Córdoba: “Una vez superado el imprevisto estaré tomando posesión de mi cargo y mis funciones como congresista, así como lo establece el Concepto 1135 de 1998 de la sala de consulta del Consejo de Estado en consonancia con lo establecido en el artículo 183 de la Constitución Política”.

La senadora estuvo por seis días hospitalizada en la Clínica del Rosario, desde donde envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter:

“Buenos días. Me siento un poco mejor, pero aún no hay dictamen de lo que padezco. Soy una persona habituada a la adversidad, yo me envalentono con el viento en contra. Pero si les hablo con franqueza, no son buenos tiempos. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo”, dijo Piedad.

La última aparición pública la hizo en medio del cónclave del Pacto Histórico en Medellín y, recientemente, con un mensaje en Twitter que emitió el pasado domingo 7 de agosto en que envió un mensaje el con motivo de la posesión del nuevo presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego:

“Siento que he esperado este momento histórico toda mi vida, voy a trabajar en el Senado como si fuera mi primer año como congresista en 1991″.