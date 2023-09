Metro de Medellín analizará propuesta de pagar el transporte público en la factura de la luz

“En el momento que tengamos más detalles de la propuesta, podríamos dar un concepto basado en nuestros análisis técnicos. Sin embargo, es importante precisar que el Metro no es quien determina las tarifas”, afirmó la entidad en un comunicado de prensa.

Aunque no le cerró la puerta al proyecto del mandatario: “La empresa reconoce la importancia de buscar mecanismos que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad a largo plazo de las empresas de transporte público en Colombia y a favorecer a los usuarios”.

Petro anticipó que, en dado caso de ser tramitada, se establecería fácilmente un subsidio para los “estratos débiles económicamente” y se acabaría la evasión en el sistema. “Los pudientes, a lo mejor, no usarían el transporte, pero subsidiarían a los menos pudientes”.

También advirtió que se descongestionarían las plataformas de embarque: “Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”.

Las reacciones a la propuesta

El exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega considera que el costo de las facturas tendría “aumentos muy importantes”. “Hagan números, no me extrañaría nada que esto le cueste más de dos millones por facturas al año, si quiere que el sistema no sea deficitario”.