Mujer que se lanzó de un edificio en Medellín dejó una conmovedora carta a su pequeña hija

Hay consternación en el país y en Medellín por el caso de una mujer entre los 25 y 30 años que se quitó la vida. Los hechos sucedieron cuando la joven se lanzó desde el edificio que funcionaba hace algunos años como la Clínica Medellín, específicamente sobre la concurrida avenida Oriental, Centro de la ciudad.

Los hechos han dejado impactadas a cientos de personas, que comenzaron a presenciar lo sucedido minutos antes de que la mujer tomara la decisión. Aunque hubo algunos ciudadanos que intentaron persuadirla, no tuvieron éxito.

De inmediato llegaron uniformados de la Policía y personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Medellín, quienes inicialmente realizaron el levantamiento del cuerpo.

Sobre esto, la mujer minutos antes había dejado una extensa carta en su cuenta de Facebook, específicamente dirigida a su hija de cuatro años aproximadamente. La carta ha sido viral en todo el país, donde ya completa más de 20.000 interacciones y 4.000 comentarios.

En la carta, la joven expresó los problemas por los que estaba atravesando, entre ellos varios que tuvo en su infancia. Salud mental, dificultades económicas, entre otros sucesos por los que atravesaba fueron decisivos para la mujer, a pesar de que había comentado que había estado en tratamiento psiquiátrico.

Para el psicólogo e investigador social en salud mental para jóvenes, Henry Osorio, hay personas que tienen claro el nivel de sus problemas que llegan a afectar los pensamientos y el apoyo social reducido que motiva específicamente a la toma de decisiones.

“Todo lo que tiene que ver con la reestructuración cognitiva y la evitación de los problemas. Es decir, los enfrentamientos que las personas en algún momento de la vida, cuando toman la decisión de quitarse la vida son mucho más bajas, no son capaces de afrontar las dificultades y toman la decisión de eliminación, solo para evitar o seguir sintiendo el dolor profundo que está relacionado con el alma”, explicó Osorio.

Agregó que las evaluaciones que se han hecho frente a las idealizaciones de suicidio y posteriormente a las necropsias, después del acontecimiento, donde la persona pierde la vida, parte de lo que han carecido no solo desde las instituciones que trabajan el tema de salud mental, sino evaluar las estrategias de afrontamiento que muchas de las personas viven cuando presentan síntomas frente a la actitud de la vida.

“Digamos que toda la experiencia que se ha hecho en la intervención hoy en día en la posmodernidad ha sido poco clara la identificación de características o de tensiones que permitan identificar si una persona tiene la tendencia del suicidio o no. No solo por las actitudes hacia la vida, sino a los pensamientos, sus deseos”, concluyó el psicólogo.

Frente a estos casos, la alerta continúa en las autoridades, debido a que según el Instituto de Medicina Legal, Medellín es la segunda ciudad donde más suicidios se han registrado en el país. A corte de septiembre, ya iban 128 casos en la capital de Antioquia.

En lo que va del año, estrategias como Medellín Me Cuida Salud, Escuchaderos, Dame Razones, Código Dorado, Línea Amiga, Tomarnos el Mundo y Estilos de vida Saludable, han orientado y acompañado a 89.063 personas con 117.482 atenciones.

Los más de 80 Escuchaderos que se encuentran ubicados en todas las comunas, corregimientos y algunas estaciones del Metro de Medellín han brindado 57.057 atenciones. Asimismo, el programa Dame Razones ha sensibilizado a 7.343 estudiantes, docentes, padres de familia y trabajadores sobre la prevención del suicidio.

Por su parte, el Código Dorado ha ayudado a 1.884 personas a salvar sus vidas, por intento suicida, a la par de la Línea Amiga que ha escuchado y orientado 25.875 llamadas a través del número (604) 444 44 48. Por otro lado, a través de la línea de WhatsApp 3107154095, los jóvenes pueden solicitar más información sobre la oferta publicada en la página, rutas de atención, alertas tempranas y salud mental.

La carta que publicó la joven en su cuenta de Facebook

Resumen de los últimos meses:

Para cuando se publiquen estas palabras ya estoy muerta o me quedan 10 min, así que sientese que tal vez lo que diré sea largo, tiendo a dar muchas vueltas, tengo la ansiedad al máximo y los dedos ágiles.He decidido romper silencio de meses y hacer pública la situación, porque no confio en nadie lo suficiente para creer que si entregarían este mensaje, además en esta red social no lo esconderán fácil y mi hija algún día lo verá, pues, todos tienen un deseo antes del deceso y ese es el mio.

Todos contamos las cosas según nuestro punto de vista, daré el mio dado que no quiero que a Gabriela le cuenten algo que no es o tenga una idea errónea de lo sucedido. Además, La idea es que entiendas muy bien que aunque yo no este en cuerpo, cuando lo leas si lo estaré en unas pocas palabras que ayudarán a formarte cómo una gran mujer, a entender y perdonarme. Será muy duro pero quiero que lo sepas. La gente puede ser muy cruel, incluso yo y me habian hecho y habían pasado cosas fuertes para mi y había destapado varias ollas podridas pero hace 4 meses todo por lo que estaba trabajando se derrumbó, me perdí. Revocé la copa con esto.

Era feliz y estaba creciendo cómo mamá, empresaria incluso estaba haciendo dinero no solo para mi, sino para otras personas, estaba por tan buen camino que nuestra vida ecónomica iba a cambiar de manera abundante, estaba haciendo dinero por 3 cosas diferentes, pero que necesitaban mi 100%, también tenía un nuevo amor que era lo máximo, un hombre especial, muy guapo y que me hacia sentir la mujer mas feliz del mundo, un gran ser, muy completo, lo amé con el alma ¡que suerte la que comparta la vida con él! Si no odiara tanto vivir hubiera sido la compañia perfecta para nosotras y los muchachos, te quiso mucho y fue muy bueno con nosotras, espero que no pierdas contacto con él te hará bien escucharlo; todo marchaba con dificultades como normalmente pasa, pero todo estaba muy bien.

Ahora bien, a inicios de junio del presente año me doy cuenta que mi familia estaba mal, muy mal, no entraré en detalles pero estre todo lo peor fue que permitieron y también permití gracias a cosas que desconocia y a mi negación que durmieras a tus 3 años más de una noche en la misma cama que mi abusador y el abusador de otras niñas de la familia y amigas cercanas. Se supone que el pueblo mata a todo aquel que la debe (un amigo nuestro nos iba a hacer el favor, pero lo mataron primero) y entiendo que él sigue vivo por que a los que sabian les encantaban sus acciones, por algo en ninguno de los casos hicieron absolutamente nada, solo seguir abrazandolo y hablando con él. Gas.

Desde que me abrieron los ojos no duermo bien, es pesadilla tras pesadilla, siento mucho dolor y mucha rabia, intente perdonar, pero es algo difícil, y no tanto por él sino por las personas que yo amaba y que sabian pero simplemente decidieron dejar que lo siguiera haciendo y permitiendo que siguiera en la familia, dejando que conviviera con nosotras, mas debuenas las que alejaron y no tuvieron que estar ahí. Dejé de salir para no encontrarme con él y cometer algún error (igual tocó a mi puerta y sufrí mi primer ataque de pánico), comencé a comer mucho y aveces muy poco, vomitaba sin razón, volvió la migraña, no me bañaba, dejé de entrenar a la perra que llamaste lila porque no te dejé ponerla Tanque, descuidé a los gatos: una la llamamos Marte y al otro lo llamaste Dante, no te llevaba al jardin, dejé de cocinar rico, dejé de bailar, mentía sobre todo y mas sobre los planes a futuro para evitar TODO, dejé de pagar mis facturas, dejé cosas de lado que tenía pendiente en el momento, dejé de hacer pijamadas con tus amigos, dejé de lado mi trabajo, dejé de estudiar, mis manos tiemblan por todo y por nada, eliminé los datos de mi proyecto más importante un edificio autosustentablepues una meta que estaba contruyendo desde mis 9 años casualmente la edad que tienes planeado entrar en la Nasa, lloré cada vez que estaba sola para que ustedes no me vieran, le daba golpes a la pared, me odié por lo que permití y no me refiero solo a lo de él, odié mi pasado en el que respeté a quien no lo merecia, paré un proyecto sobre la dolarización que apenas estaba empezando, dejé el modelaje y dije que me echaron, dejé de enseñarte lo suficiente o lo que querías, es muy gracioso porque cuando te respondía cualquier cosa me decias 《eso no tiene sentido mamá》, dejaba que te llevaran para medellín para evitar pegarte toda esta mierda, dejé que hicieran con migo lo que les dió la gana, dejé que hablaran de mi cosas que no eran, no me defendí, detuve mi vida, no cobraba dinero que me debian, dejé de ver bien por el ojo derecho-todo es nublado, mis brazos los siento debiles, dejé de acariciar a mi amor, a mis niñas y a mis mascotas, el dinero que no pagaba era porque mi trabajo es de concentración y de mucha psicología y después de esto perdí 1.000 dolares en mi broquer, igual intente seguir trabajando y no lo logré, me desconsentraba inmediatamente, por poco y daño mis computadores de la impotencia que sentía, menos mal no soy impulsiva, o si no, no hubiera sido lo único que hubiera dañado. Retiré el capital completo para entregar ganancias de los que estaban a corto plazo, entregar capital a los demás y con lo mio montar otro bar o algo que no requiriera mucho de mi mente ya demente, no informaba nada a las personas con las que tenia capital, es más, tome decisiones con su dinero sin consultarles nada. Al retirar el banco tiene unos días para el déposito y retiene los fondos cuando es en dolares para consultar procedencia, cuando retiré todo la vez pasada se demoró 3 años en llegar, también actuaba condecendiente y decia cualquier cosa a mis socios, todo para evadir el tema, igual sabia que eso no les iba a afectar mayor cosa por lo que son de vida cómoda, hasta llegue a decir “esa platica se perdió” la verdad no me importaba.

En el momento trabajaba con 10 personas con las cuales terminé de trabajar antes de todo esto y también había gente interesada (a ellos también los evadia o medio les explicaba pero no seguí con ningún prospecto), la cosa es que les quedé mal a Brandon, Flor y Fredy paisa, David Castaño y Felipe Ortiz, a ninguno de los 4 les había podido responder y lo más triste es que con tres de ellos iba a hacer no solo el 15 o 25% como antes sino el ¡50%! Para explicarte mejor porque creo que ya te confundí, eso era lo más genial que estaba logrando en mi trabajo, pero dada la situación les saqué un monton de excusas intentando evadir el tema, ya que esto me había pasado antes y sabía que iba para largo, por lo cual les pido disculpas de todo corazón; pude esperar y poner otras 3 tutelas o quedarme y trabajar o ayudarme con los nuevos socios y/o estudiantes para cumplir con lo que debía responder, en cualquier cosa que no necesitará de mi total concentración, era muy capaz de todo y más de hacer plata, pero sinceramente no quiero, no quiero hacer nada nunca más.

Después me intente suicidar para que mi familia -hablo por los niños de la casa- no sufrieran las consecuencias de los errores de sus padres y no tuvieran que lidiar con mi dolor y mi irá en un juzgado. Me quedé sin familia porque no queria nada de ellos ni bueno ni malo, en fin, no logré matarme y al final he roto a más de uno ya que mi voz a expresado fracmentos de lo sucedido. Me diagnosticaron con transtorno de estrés post traumático, eso explicó muchas cosas, cómo los ataques de pánico que e tenido, una sensación que ojalá nunca nadie sienta tanto miedo en su vida... aún quedaba algo de mi, te lo juro, pero sentí como se rompia el día que fueron por mi y empacaron nuestra ropa, desordenaron lo que habia hecho para ti y vaciaron nuestro hogar, con cada trapo que empacaban algo dentro de mi se quebraba más y más, hasta no dejar nada, ni rastro. tenía muchas cosas por hacer aún, mucho dinero por generar, muchas personas que ayudar, pero el tiempo se adelantó, ahora soy una inutil más y en serio creeme cuando te digo que tú, Gabriela, eres lo que más me duele y si muero es por mis desiciones y si vivo o viví un poco más fue por ti mi niña, yo soy la que te pierdo a ti mi princesa.

Mi ángel el domingo salimos y nos divertimos con tus abuelos y tu tía, en medio del compartir me dijiste que mis besos eran deliciosos, dejame decirte que los tuyos son diez millones de veces mejores, le dan paz a mi alma, gracias por enseñarme lo hermoso del verdadero amor, gracias por secar mis lágrimas, gracias por ser tan especial, gracias por tantas virtudes y valores que tienes: eres noble, inteligente, juiciosa, callada, agradecida, humilde, amorosa, detallista, alegre, autentica, desconfiada, valiente, fuerte, analítica, tienes mucho sentido de pertenencia y muchas otras cualidades que si mensiono no termino, ni mensionar lo hermosa que eres fisicamente pues tienes unos ojos preciosos y tu corazón se sincronizaba con el mio y hacian el ritmo perfecto ibamos al compaz del amor y la tranquilidad, gracias por hacer de mi una mejor mujer, lograste mucho a tu corta edad, me puedo imaginar lo que lograrás en un futuro, sé que dejarás una huella gigante, todos sabemos que estas hecha para enormes cosas, siento mucho dejarte sin mi, hija, perderme de todo lo genial que eres y se vas a ser, pero se también que con tu papá y su familia estarás mejor que con migo, ya te pregunté y me dejaste ir, con la condición de que me ibas a recordar al decir gracias y por favor siempre pero no ibas a llorar sino en mi tumba, fuiste tu la que lo dijo, sabes que es normal y que pasa, cada quien tiene su historia y su vida ,sabes que tu vida es tuya y todavia tienes muchas cosas que hacer, que vivir, que experimentar, que sufrir y que disfrutar, gracias por comprenderme, eres la única que lo entiende, ahora soy nociva para todo a mi alrededor, me desconozco, no quiero que me hagan ni hacer mas daño, no controlo siquiera mis acciones. Intenté muchas cosas incluso fuí a un psiquiatrico (gran experiencia) no se por que pero también me hubiera gustado ir a una cárcel, además intente con droga psiquiátrica, al igual que con terapia, y aún así no puedo ni bañarte o llevarte a la escuela, pienso que no te mereces eso, ni te mereces lo que pasaría donde siguiera viva porque en lugar de un progreso los undo más con migo y al final hasta terminariamos debajo de un puente; eres una genio y se que lograrás entrar en la NASA y todo eso que siempre has querido, tienes un gusto exquisito por las armas, las pinturas, los gatos, el inglés, la tranquilidad así que si quieres otras cosas que te apasionen mucho más ve por ello, sin mirar atrás pero creo que aprenderas e iras más allá de lo que otros cientificos han ido, tengo mi fe en ti y se que donde sea que yo esté si puedo con mi energia moveré montañas para que tu las cruces. Lloré de alegria gracias a ti (eso no cualquiera lo logra solo tú y tu tía Susana) y por eso debes creer en ti por encima de todo y cuando alguien te diga ‘no’, no lo veas como un freno, sino como una oportunidad para buscar un nuevo camino. Lo que debes tener claro es que ese ‘no’ nunca te lo debes decir a ti misma. Me gusta que normalizas desde ya la muerte y sabes que no es tan malo como lo hacen ver, no dejes que debiliten tu esencia por esto, eres más fuerte que cualquier adversidad y más importante que cualquier cosa, así que ánimo, siempre seré tu madre y te dí en estos 4 años las bases lo suficientemente fuertes para que logres superar mil tristezas, porque no te miento van a llegar, pero tú Gabriela eres más que luz suficiente para no desvanecer ni ante la mas fuerte tormenta. Rico sería contarte más cosas y darte mejores explicaciones pero espero que esto baste.

Susana se que estas leyendo esto y te estoy causando un gran dolor, pero calma nana todo estará bien, yo estaré bien. Tienes que ser fuerte por las tres, ahora tu eres la mayor y serás quien guie a Gaby como lo hice con tigo. Las amo y se que me extrañaras pero no quiero que esto te afecte mucho porque te necesito atenta a lo que pasa alrededor, cuides y te cuides, no deben de haber más errores en la familia y se que tu harás que eso pase y llenaras de amor ese vacio que yo dejaré, quisiera poder eliminar mi recuerdo de sus mentes pero es imposible, así que tú tendrás que ayudar a sanar y sanar tu para que el futuro de todos sea cómo yo lo hubiera querido. No les falles como yo lo hice, tu si tienes carácter. veo en ti mucho de mi solo que en versión mejorada, lamento todo esto pero se que te superarás y callarás la bocas que no saben tu valor (yo si lo se, desde el momento en que te tuve en mis brazos por primera vez) dale un beso a Gaby cada vez que me recuerdes, así no seré un triste recuerdo, sino un recuerdo de amor.

Las dos deben saber que al miedo lo deben aprender a controlar, sobre todo el miedo a desepcionar porque igual al final cometemos más errores tratando de reparar alguna situación, deben ser honestas y valientes, necesito que le resten importancia a la sociedad y se concentren en ustedes mismas, errar es de humanos todos comentemos errores, pero por miedo a admitirlo cometemos el doble y si tienen miedo a decepcionar personas importantes, piensen en que ellos han cometido el doble de fallas y no los enaltezcan por que la verdad no merecen su preocupación y que todo se vuelva algo peor, tal vez sin reversa. Las únicas perjudicadas serian ustedes. Susana espero que entiendas muy bien el mensaje. Las amo mucho.

Respecto a lo ecónomico:

Hoy hablé con el sr. Jorge Luis de bancolombia y me dijó que pusiera una tutela, cómo ya hace tanto tiempo había sucedido y como lo sospechaba, la historia se repite.

* A las personas que apenas iban a entrar a trabajar con migo: no decistan es un buen trabajo y da buenos resultados si son disciplinados. Estudien con videos que hay en internet, no tienen necesidad de pagar academias ni quien les maneje su dinero, ustedes mismos pueden aprender lo básico para generar lo suficiente.*A los que estaban trabajando con migo o tienen dinero invertido, o les debo: madre debes ir al banco y preguntar por mi cuenta, apenas llegue el dinero al que decida reclamar y tengan pruebas de que trabajé con ellos como un chat o algo así les das lo que invirtieron, de lo contrario en caso de que retengan lo que falta, ahí quedan mis cosas pueden vender todo y repartirlo en las personas que reclamen algo, igual tampoco tengo mucho que digamos.*A mi Gabriela: lo que quede del banco y de lo que vendan, es tuyo mi niña, para que sigas aprendiendo, además te dejo un seguro de bancolombia-sura que seguro servirá de algo. Aúnque no se si lo den porque soy una suicida, pero este mensaje igual lo dejo por que ya tengo historial y pues... de nada sirve tratar de ocultarlo. Lo siento por no dejarte más, casi nada, tal vez solo te quede de mi tu ropa, juguetes y material de estudio pero no tengo más que ofrecer, lo siento. Qué triste esta mamá que te tocó, pero ya no te voy a afectar más mi niña.

¿Qué soy una cobarde? Seguro si¿Que solo le huyo a la vida caótica? Probablemente¿Qué no pienso en ti hija?No será fácil, pero te hará aún más fuerte, se que aprenderás a cuidarte y cuidar de los tuyos. Eres muy valiente y lo seguirás siendo. En ti pensé y pienso todo el tiempo.¿Qué todo tiene solución?No busco una solución, es solo una decisión.Pensaba que el mundo era una mierda y la humanidad merece la extinción, ahora sí que lo creo porque se salvaba mi familia y fue la que más dolor me causó, mas decepción, más rabia y tristeza.

No poder hacer nada, solo pedir perdón por lo que le hicieron especialmente a alejandra, no poder trabajar, no poder responder por mis responsabilidades, no poder ser una buena mamá para lo único bueno que hay en este planeta que son mis niñas, no poder matar, no poder dejarme amar de mi flaco, querer descansar y saber que ya la mayoria de que que queria hacer es lo que me hace tomar mi desición, a los que me llegaron a querer los quiero el doble y deseo que sean felices, cuiden a mis niñas por mi, sé que lo harán mejor que yo. Los perdono y los amo. Y espero me perdonen especialmente Gabriela, Susana y Brandon los amé tanto que por poco hacen que me dieran ganas de vivir, pero después de todo es mi vida y por primera vez voy a hacer lo que quiero y en realidad deseo, gracias a las circunstancias que antes mencioné reuní el valor suficiente. Tengo la excusa perfecta. Todo estará bien.A los que me quieren espero que este dolor pase rápido y mi decisión no afecte sus futuros, somos seres independientes y deben pensar en ustedes y su propia vida, no saquen mi muerte como excusa para victimizarce, deben de ser fuertes.

Posdata: lo siento por la mala redacción pero creo que esta sensación de vertigo y estos minutos no ayudan a organizar bien las ideas, me decidí a escribirlo ya que creo que mi hija se merece por lo menos esto, la verdad. No le puedo ofrecer nada más, es lo único que pude hacer.

Siempre pensé que ojalá la eutanasia existiera para alguién que no quiere respirar más, para que no hubiera tenido que perder tanto tiempo pensando la manera más efectiva y menos trágica. La muerte es algo natural, igual va a pasar ¿por qué no hacerlo cuando se quiere? No se sientan mal por mi, en lugar de eso piensen que ya estoy bien y tranquila, descansé y logré lo que quería. Sean feliz por mi. Quiero que todos y cada uno de los que me lean incluyendo mi familia se amen y se cuiden entré sí para que se llenen de felicidad, seguridad, prosperidad y paz.

Dejaré algunas fotos adjuntas para que Gabriela me vea, vea a quien quise o con quien comparti mi historia, pueden dejar acá alguna foto que tengan para que ella vea, gracias.

Ojalá mamá y puedas repartir los frijoles que quedamos en hacer para llevar a los habitantes de calle. Si se puede rescatar algo, dona mis organos por favor y mi ropa, solo mi loción es para Gaby. Y entierrame con la ropa que me dieron ayer, me gustó mucho.

La vez pasada el rio no me ayudo mucho,Esta vez no se las dejaré tan fácil, mi cuerpo tendrá tiempo.Apartir de hoy no cometeré más errores.

Mamá, papá, tía, se que estos últimos días lo intentaron, gracias por todo lo bueno, lo que quisieron darme, se que sus palabras son sinceras pero ya tome una desición, deseo que todo mejore para todos. Los llevo en mi corazón.

No culpen a nadie por nada, ni se culpen de nada, yo soy la única responsable, Adios.

Te amo hija, eres la esperanza del universo.