Alumbrado inteligente: el proyecto que busca reducir en un 50 por ciento el consumo energético de los espacios públicos en Antioquia

Lograr que todos los municipios del país adopten en sus sistemas de alumbrado público la tecnología LED, sin necesidad de endeudarse, así como se ha hecho en Antioquia, es la propuesta que le hace el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) al Gobierno nacional. En conjunto con la Gobernación del departamento, esta entidad ha liderado desde 2021 el proyecto Antioquia LED.

Una apuesta por la sostenibilidad, la conectividad al Internet, la seguridad y la eficiencia energética en sus municipios, que ha contribuido a que las calles de poblaciones como El Santuario, Guatapé, La Estrella, Belmira, Jardín, Andes, Entrerríos y Angostura, entre otros, hoy tengan un sistema de iluminación más eficiente y sostenible. La meta de esta iniciativa, que cuenta con una inversión aproximada de 250.000 millones de pesos, es que para 2026 en 125 municipios antioqueños el alumbrado público funcione con esta tecnología.

Julián Vásquez, gerente del Idea, precisa que de esta forma se reduciría en 50 por ciento el consumo energético de los alumbrados públicos. Por ejemplo, en Rionegro, uno de los primeros municipios en implementarla, el ahorro incluso ha sido superior al 55 por ciento. Otras ventajas son la disminución en las emisiones de dióxido de carbono, la eliminación de residuos tóxicos como el mercurio, el mejoramiento de los espacios públicos y una mayor percepción de seguridad por parte de la ciudadanía.

El proyecto le permite al país reducir la contaminación ambiental y contar con entornos seguros para las poblaciones. - Foto: Cortesía IDEA

Adicionalmente, esta tecnología permite incorporar circuitos cerrados y puntos wifi, que les facilita a los ciudadanos tener un mejor acceso a internet. En 2021, cuando se hizo el lanzamiento de este proyecto en el municipio de Guatapé, Juan Sebastián Pérez, alcalde del municipio, aseguró que esta iniciativa les había ayudado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a sanear las finanzas del municipio y mejorar el medioambiente.

“Guatapé recauda 423 millones de pesos de la tasa de alumbrado público y estábamos pagando 444 millones al año, había incluso que poner recursos propios para poder financiar este gasto. Pero cambiando las luminarias esto se redujo un 56 por ciento”, comentó en su momento Pérez.

Impacto económico y social

Llevar tecnología LED a través del Idea genera, además, importantes beneficios económicos para los colombianos, pues los alcaldes no ocuparían la capacidad de endeudamiento y podrían destinar recursos para inversión social en otros proyectos. Adicionalmente, destaca Vásquez, no se tendría que hacer mediante concesiones, “los municipios seguirían siendo dueños de su red de alumbrado y no habría que entregárselo a un tercero”.

Esta iniciativa, precisa Vásquez, “fortalecería la gestión de las alcaldías, pues se ejecuta de entes públicos para entes públicos y el ahorro que se genera es el encargado de pagar la operación del cambio. En otras palabras, el impacto ambiental, económico y social es a corto plazo”. En la propuesta para el Gobierno nacional, el Idea señala que el modelo aplicado en Antioquia es replicable al país con otras instituciones públicas o bancos de fomento.

Vásquez afirma que ya hay municipios de otros departamentos que han manifestado su interés por querer modernizar su alumbrado público con este sistema y esta puede ser una señal de las potencialidades que tiene para adoptarse como política nacional. “La propuesta se articula con el enfoque social de ‘energías para la vida’, una bandera del Gobierno de Gustavo Petro que busca, en sus palabras, ‘basar la economía del país en energías más limpias y renovables’, y le apuesta a la consolidación de territorios sostenibles para que los más de 1.100 municipios colombianos puedan acceder al cambio del alumbrado público o a crear su infraestructura en donde no se cuente con ella; al tiempo que cada vertical de energía se convierte en el medio que garantizará la conectividad a internet, otro de los anhelos del presidente”, agregó Vásquez.

Ejemplo antioqueño

Desde hace 58 años, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), como banco público, impulsa el desarrollo económico, social y sostenible para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Antioquia y el país. Por eso, una de las iniciativas propuestas para impulsar el desarrollo de los territorios es su participación en la construcción de viviendas. De cada diez viviendas de interés social (VIS) edificadas en Antioquia, cuatro han sido financiadas con recursos del Instituto.

Desde 2020 se han impulsado cerca de 6.000 de estas soluciones. También ha participado en la construcción de vías 4G y financiando proyectos ya ejecutados o en proceso como el Túnel de Oriente, las Vías del Nus, Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, vías para la ruralidad y Plazas de mercado; así mismo, ha sido un aliado para la construcción del túnel carretero más largo de América, el Túnel Guillermo Gaviria Echeverry.

*Contenido elaborado con apoyo del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

