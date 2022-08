Por la Feria de las Flores, extendieron el horario de rumba en Medellín

El alcalde Daniel Quintero firmó un nuevo decreto que regula el horario de las fiestas en los barrios y corregimientos de la capital de Antioquia por la celebración de la Feria de las Flores. La extensión se implementará desde este cinco de agosto hasta el 15 del mismo mes. Con la decisión, la Asociación de Bares advirtió que las ventas incrementarán considerablemente.

El plan piloto se aplicará en las zonas donde están ubicados los establecimientos de comercio con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, definidas por el documento en tres grupos, en todos los escenarios la fiesta empezará a las diez de la mañana, pero culminarán de manera escalonada dejando un margen de silencio en las calles.

- Áreas y correderos de alta mixtura: desde las diez de la mañana hasta las seis de la mañana del día siguiente. Zonas como el Parque Lleras, Provenza, la 70, la 33 y la 68.

- Áreas y correderos de media mixtura: desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la mañana del día siguiente, como Manrique, Robledo y Aranjuez.

- Uso rural y uso mixto urbano: desde las diez de la mañana hasta las dos de la mañana del día siguiente, siempre y cuando, cumpla con las condiciones respecto a la tipología del suelo rural, establecidas en el plan de ordenamiento territorial.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico de Medellín, Alejandro Arias García, esta flexibilidad potenciará los ingresos para los sectores comerciales. “Se espera que haya una derrama económica de 150 a 350 dólares diarios, finalizando la Feria con un aproximando de 300 millones de dólares”, luego de celebrar dos versiones bajo el confinamiento por la covid-19.

Ahora bien, para asegurar el comportamiento del orden público, la administración del distrito instaló un puesto de mando unificado con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá donde se han adoptado acciones de mitigación y control en las más de 350 programaciones que tendrán lugar durante las dos semanas de fiesta.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, José Gerardo Acevedo Ossa, detalló que tienen tres puntos priorizados donde se podrían presentar delitos: La Candelaria, Laureles y El Poblado. “Se tiene listo un dispositivo con énfasis en la prevención y reacción con 1.300 uniformados durante los eventos masivos”.

La mirada también está puesta sobre los promotores de delitos sexuales que reciben ingresos en este mes como si se tratara de un diciembre. Así las cosas, los menores de edad no podrán transitar solos desde las siete de la noche hasta las cinco de la mañana de cada día en los sectores de El Poblado, Laureles, Belén, La Candelaria, Manrique y Villa Hermosa.

Esto no quiere decir que no puedan estar en la calle disfrutando de las actividades programadas en la Feria de las Flores. Los adultos pueden acompañar y supervisar a los menores de edad, evitando situaciones de vulneración o riesgo. Es importante no dejarlos bajo el cuidado de personas extrañas y acompañarlos en eventos masivos rigurosamente.

La Alcaldía está dispuesta a entregar hasta 100 millones de pesos por información que ayude a identificar y judicializar a las personas que están promoviendo la trata de menores de edad. En lo que va corrido del año, la Policía ha recibido 117 denuncias por delitos relacionados con explotación sexual comercial de personas, 106 son niños y 10 mayores de 18 años.

Finalmente, las autoridades recomiendan tener presentes las líneas de emergencias: 165 antisecuestro y antiextorsión, 166 transparencia institucional, 155 atención a mujeres, #767 seguridad vial, antiterrorista 018000-919621 y el 123. Además, no retirar altas sumas de dinero en establecimientos bancarios y hacer transacciones seguras a través de plataformas electrónicas en sitios de alta afluencia, turísticos o de esparcimiento.