¿Por qué Federico Gutiérrez le pidió la renuncia al secretario de Cultura de Medellín, Manuel Córdoba?

“Fico fue el que me dijo: ‘Yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, que fueron 700.000 votos. Manuelito, hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales’”, sostuvo el exsecretario Córdoba citando una supuesta conversación que habría tenido con el alcalde de Medellín al momento de su designación.

El clip tiene cortes que muestran varios momentos de las palabras que pronunció Córdoba en ese encuentro virtual. “Yo sí puedo pecar en de pronto descacharme qué es un registro, qué es una biblioteca, qué, bueno, todas esas cosas... Y no me da pena decirlo. Pero en lo que no me puedo descachar es en la contratación”, aseveró el exfuncionario.

El video finaliza con Manuel Córdoba comentando: “Pues, como me dice Fico, ya ganamos las elecciones, y por eso también tengo la facultad, y me fascina darme el lujo de decir que soy paracaidista, y que me fascina el vallenato. Porque yo sé que por eso no me van a bajar y que puedo decir lo que quiera”.