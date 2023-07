Promesa del fútbol murió en grave accidente de tránsito en Antioquia

Fue un milagro: así se salvó motociclista de morir aplastado por un contenedor en una vía de Antioquia

Entretanto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Un milagro que no cayó sobre alguna persona”; “qué irresponsabilidad de la gran mayoría de conductores de tractomulas, no le ponen los pines de seguridad al contenedor, la teoría se acaba de ver en el video, para ellos es mejor que el contenedor se voltee y el tráiler quede intacto cómo lo vemos en el video”; “falta control por parte de las autoridades, les deben revisar y sancionar a los que no cumplan, todo el contenedor debe asegurarse”; “la ley de este país no sirve ni para supervisar”.