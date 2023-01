Salud de Medellín en crisis: Alcaldía acusa al gobernador de usar su poder para afectarla

Todo tipo de comentarios ha provocado en las últimas horas un trino del alcalde encargado de Medellín, Juan Pablo Ramírez, donde confirmó que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviría, debería declararse impedido para la toma de decisiones, con relación a temas en los que ejerce jerarquía en la ciudad, es el caso de la salud.

Y es que el cierre de dos unidades de servicio de Metrosalud, ubicadas en las comunas Castilla y Manrique, en los últimos días, habría desatado el comentario del mandatario. A esto se le suma los sellos rojos por parte de la secretaría de Salud de Antioquia a varias zonas médicas del Hospital General de Medellín, que no estarían cumpliendo con los protocolos establecidos en la ley.

Daniel Quintero Calle sigue disfrutando de las vacaciones - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El alcalde encargado dejó claro que el gobernador ha utilizado su poder para intervenir los procesos de vigilancia y control de la salud del distrito, por lo tanto, según el mandatario, Gaviria se está convirtiendo en un obstáculo para los medellinenses.

Confesada la animadversión del gobernador contra el Alcalde de Medellín, Anibal Gaviria debería declararse impedido frente a temas en los que ejerce jerarquía en el Distrito, x ejemplo la salud. El gobernador le está cerrando los servicios de salud a los más pobres de la ciudad. pic.twitter.com/2E21nB1puo — Juan Pablo Ramírez (@Juanparal) January 13, 2023

“Es el único poder que tiene con Medellín y lo está usando haciendo evidente la animadversión que él mismo ha declarado en una entrevista que dio a algún medio de comunicación y donde declaró que tiene profundas diferencias con el alcalde Quintero. Son situaciones que no se han procedido con la misma contundencia y objetividad con la que se debe procurar en estos casos de los servicios de salud para la gente más necesitada de la ciudad”, dijo Ramírez.

Agregó que en algún momento cuando se presentó un inconveniente en el Hospital General de Medellín, llamó directamente al entonces gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suarez y le explicó los temas que estaban pasando y la respuesta fue que acababan de poner un sello rojo en una de las áreas del centro de salud.

Cierre de varias unidades de servicio en Metrosalud. - Foto: SEMANA

Por ejemplo, ayer se conoció que, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia cerró los servicios de Cirugía y Ginecología de la Unidad Hospitalaria de Manrique, operada por la ESE Metrosalud, porque no tenía autorización bajo el Sistema Único de Habilitación.

A esto se le suma, el cierre del Metrosalud de Castilla, por el incumplimiento de algunas condiciones de la infraestructura física, debido a que estaban pintando las áreas en medio de la atención habitual. Situación que afectaría a los usuarios que estaban en este lugar.

Cabe recordar que, la ESE Metrosalud es la red de salud pública adscrita al municipio de Medellín y generalmente atiende a la población más vulnerable de la ciudad.

Por otro lado, los choques entre el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y el alcalde Quintero, han sido, generalmente por las oposiciones políticas en las que se encuentran y los proyectos que han compartido en común, como es el caso de la construcción de Hidroituango, quien el actual gobernador lideró cuando fue alcalde de Medellín entre 2012 y 2016.

El alcalde Quintero, en una entrevista que le realizó el periodista Juan Diego Alvira, respondió que la conexión con Gaviria no ha sido la mejor por los errores que han tenido los proyectos que él lideró y de los cuales hoy en día aún son el dolor de cabeza para el país, Hidroituango.

“El gobernador era precisamente el alcalde de Medellín que nombró a Esteban Calle, gerente de EPM, cuando se hacen los cambios de diseño del proyecto. Cuando este gerente terminó su cargo, dos meses después es nombrado gerente por una de las empresas del GEA. Nosotros no solo hemos evidenciado eso, sino que en 2014 privatizó a UNE “, sostuvo el alcalde Quintero.

Gobernador de Antioquia le cantó la tabla a Daniel Quintero delante de Gustavo Petro

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, protagonizaron un nuevo rifirrafe en medio del Congreso Nacional de Exportadores, el pasado 8 de septiembre en la capital antioqueña. En el evento también estuvo presente el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, y en él se abordaron diferentes estrategias para impulsar la competitividad del sector.

Durante su discurso, Daniel Quintero destacó algunas cifras y episodios que, según él, se han registrado durante su gestión.

“Esa Medellín que estuvo cerrada completamente, señor presidente, es una ciudad que es reconocida como la tercera mejor del mundo para visitarla, solo superada por Chicago y por Edimburgo (...) Es una ciudad que pasó de seis a 13 destinos internacionales en este período de gobierno. Es una ciudad que este año va a recibir un millón 300.000 turistas y que en los dos últimos años tuvo récord de inversión extranjera impulsada, mayoritariamente hay que decirlo también, por lo que viene pasando en el sector turístico en la ciudad (...) ¿Cuál es una de las razones principales? La reducción de las violencias”, señaló el mandatario distrital.

Daniel Quintero y Aníbal Gaviria.

Sin embargo, la intervención de Daniel Quintero no fue bien recibida por el gobernador de Antioquia. Aníbal Gaviria ofreció excusas a todos los asistentes y acto seguido refutó las declaraciones emitidas por el alcalde. “El doctor Daniel Quintero ha hecho mención de algunos temas y no me puedo quedar callado”, inició Gaviria.

“El reconocimiento que el mundo le hace a Medellín no es el reconocimiento por los últimos dos o tres años. Es el reconocimiento no a un gobierno, no a una persona, es el reconocimiento al trabajo de una sucesiva serie de gobiernos distintos. En el año 2012 Medellín fue reconocida como la ciudad más innovadora del mundo, en el año 2015 fue reconocida con el premio nobel de la ciudad”, dijo el mandatario departamental en medio de vítores que se escuchaban en el recinto.