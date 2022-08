Video: ambulancia se negó a auxiliar a un motociclista en Medellín

Hay polémica en la capital de Antioquia por la supuesta negligencia de un equipo médico que se desplazaba en una ambulancia por las calles de la avenida Regional. La escena quedó registrada en un video que se ha replicado ampliamente en las redes sociales junto a comentarios que ponen en tela de juicio la labor del personal sanitario.

En las imágenes se observa al vehículo especializado sobre la vía, mientras que un policía y varios transeúntes incitan a los ocupantes a atender a un motociclista que resultó herido en medio de un accidente de tránsito. El uniformado señala insistentemente al enfermo que estaba tirado sobre el asfalto con delicadas lesiones, con el objetivo de concentrar la atención de los socorristas.

“No se quieren bajar de la ambulancia. Toca rogarles para que asistan al señor, no quiere colaborar. El señor se chocó contra un barandal, está agonizando y los de la ambulancia no ayudan”, afirmó un hombre que registró en su celular la angustiosa situación: al policía pidiendo el auxilio y a la víctima recibiendo la ayuda de transeúntes.

Ahora bien, el automotor corresponde al Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal, ubicado en la subregión del norte de Antioquia. En el momento en que ocurrieron los hechos, estaba ingresando a Medellín por la avenida Regional, en sentido norte–sur, en cercanías a la estación Madera del Metro de la ciudad.

Esa entidad respondió a las críticas por medio de su cuenta oficial de Facebook donde lamentó el incidente y aclaró que las funciones del personal sanitario estaban enfocadas a atender a un menor de edad que estaba siendo trasladado de manera urgente a un centro hospitalario, dado que estaba en condiciones críticas.

De acuerdo con las afirmaciones, esa información fue transmitida al uniformado que los instó a descender para brindarle los primeros auxilios al conductor. Luego de exponer esos argumentos, las personas que estaban en el sitio desbloquearon el tránsito y la ambulancia pudo continuar su recorrido con el menor abordo.

“Es de aclarar que no se incurrió en omisión de socorro, ya que no teníamos las capacidades requeridas en ese momento para atender otro paciente y, ante todo, invitamos a la población a respetar y proteger la misión médica”, escribió el Hospital San Juan de Dios de Yarumal ante los duros cuestionamientos que suscitó la escena.

Rechazo total a esta conducta de los integrantes de esta Ambulancia los cuales no querían atender un motociclista que sufrió accidente de tránsito. Sucedio en la regional a la altura de solla oreja para coger la medellin Bogotá. pic.twitter.com/aBFFZxjKlH — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 19, 2022

Con base en la normativa que el Ministerio de Salud fijó para la circulación de las ambulancias en el país, por medio de la resolución 9279 de 1993, la atención a los enfermos por parte de los automotores especializado es innegable y el servicio debe ser eficiente, idóneo y oportuno para el paciente urgente, crítico o en estado limitado.

Si en Antioquia llueve, en el Valle del Cauca no escampa. Las ambulancias en Cali siguen siendo protagonistas de accidentes, el más reciente quedó en evidencia por un video que está circulando en redes; al parecer, el caso se habría presentado en el barrio Valle Grande (Comuna 21), donde se ve competir a dos ambulancias para ver cuál llega primero al lugar de los hechos.

Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, los ciudadanos reclaman una pronta solución ante esta práctica que ha dejado varias personas muertas en los últimos meses. Una de las soluciones que ha expuesto la Secretaría de Salud de Cali a esta problemática es la aplicación AmbulApp, con ella se puede solicitar ambulancias de manera confiable y combatir la ‘guerra del centavo’ alrededor del servicio de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

“San Bosco (punto principal) y La Luna (centro); la carrera 1 con calle 62 y el parque Versalles (en el norte); los sectores de Cuatro Esquinas y Puerto Rellena (oriente); y la calle 5 con carrera 80 (sur), fueron los lugares en los que se presentó a la comunidad este innovador mecanismo tecnológico, que busca facilitar el acceso al servicio de unidades móviles en salud y estandarizar los canales para su solicitud”, indicó la secretaria de Salud Distrital, Miyerlandi Torres Agredo.