Impresionante accidente múltiple en Pereira: bus arrolló a once carros y a una moto. Esto es lo que se sabe

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, un bus de servicio público presentó fallas mecánicas con sus frenos y se llevó por delante a once automotores y a una motocicleta.

Locura en Pereira: lanzaron billetes desde un edificio y se desató todo un caos

La Policía Nacional confirmó que los billetes eran reales y de diferentes denominaciones, inferiores a $ 50.000. Aunque las personas se amontonaron en la Plaza, no hubo alteraciones del orden público y los uniformados no tuvieron que intervenir.

#CNCInforma #Pereira Decenas de curiosos se agolparon en la plaza de Bolívar al frente del hotel Soratama, al parecer desde lo alto de un edificio tiraban billetes, algunos dicen que eran de 2000, el alboroto y el desorden no se hicieron esperar. pic.twitter.com/jKH5KkZ3Ug

Francy, famosa cantante de música popular, fue víctima de dos robos el mismo día en Pereira: “Me dio mucha rabia”

Sin embargo, en la carrera de Francy no todo es color de rosa, ya que recientemente se conoció un inesperado e incómodo capítulo que atravesó en Pereira, Risaralda . La colombiana se enfrentó a una desagradable situación por culpa de la delincuencia que hay en las calles del país.

“Imagínate que estaba esperando en una rotonda el poder pasar y llega un chico de la nada, y se ha tirado, y me arrancó la tapa de la gasolina con una agilidad increíble que yo me quedé como que ¿A qué horas lo hizo? Porque me dejó destruida esa parte, se la llevó”, aseguró.