Indignante: videos revelan las imagenes del momento cuando le disparan a Pancho, uno de los chimpancés que se escapó del parque Ukumarí. No estaba agresivo.

Reclamos e indignación

La fuga de los chimpancés

“Era cómo mi hijo”, Raúl Gasca

Raúl Gasca (R. G.): No puedo decir si había necesidad o no porque no estuve allí en el momento. Lo que sí puedo decir es que ‘Panchito’ hace unos años se escapó del zoológico que estaba frente al aeropuerto Matecaña de Pereira. Yo a ‘Panchito’ no se lo doné al Bioparque Ukumarí, yo se lo di al zoológico de Matecaña en su momento. Sé que la gente de Ukumarí compró todo el zoológico y ahí iba ‘Panchito’ también, incluso unos elefantes que también había donado. ‘Panchito’ ya se había escapado una vez, si buscan en internet encontrarán que ‘Panchito’ cerró el aeropuerto de Pereira como por 3 o 4 horas porque él andaba corriendo por todo el aeropuerto cuando se escapó. La gente se tomaba fotos con él, se hacían selfis con él, la gente grababa el chimpancé corriendo por todos lados y en esa oportunidad simple y sencillamente lo durmieron y lo regresaron al zoológico de Pereira. No sé ahora por qué le dispararon con un fusil, te lo juro que me partió el corazón porque dispararle ya es muy grave y más con un fusil, esto de verdad es muy fuerte.