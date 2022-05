Por irregularidades en vacunación contra covid-19, sancionado secretario de Salud de Santa Marta

Luego de que se presentaran irregularidades en la investigación disciplinaria del programa de vacunación contra covid-19 en Santa Marta, la Personería Distrital informó que mediante un fallo disciplinario sancionatorio de primera instancia, el personero Delegado con Funciones de Conocimiento y Juzgamiento de esta Agencia del Ministerio Público, resolvió la suspensión del ejercicio del cargo por el término de diez meses contra Henrique José Toscano Salas, quien cumplía como secretario de Salud desde el 2020.

Según la entidad, la sanción se convertirá en el pago de salarios devengado y se da por la presunta “omisión de sus funciones al incumplir con lo establecido en el Decreto 109 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se adoptó el Plan Nacional de Vacunación (PNV) contra el covid-19; toda vez que los señores Ana Manjarrés Montero, Fabio Navarro Campo, Lizeth Aguirre y Margareth De León, no cumplían con los requisitos mínimos determinados en la norma indicada de acuerdo a la fase 1, etapa 1 y 2 señalada en el Plan Nacional de Vacunación; sin embargo, les fue aplicado el biológico”.

Asimismo, la Personería aseguró que, para la fecha, algunos de los vacunados no tenían vínculo contractual vigente, presentándose casos que no estaban relacionadas directamente con la atención de pacientes covid, por lo que no debieron ser priorizados en la vacunación.

Por lo anterior, como agente garante de los derechos de los ciudadanos y del Estado, la Personería Distrital comunicó el trámite en el marco de un proceso de investigación disciplinaria cuyo resultado en primera instancia fue la sanción.

Interrumpen raciones del PAE en Malambo

Luego de que el pasado 28 de abril la secretaria de Educación del municipio de Malambo, Atlántico, Lilia Fernández, anunciara que se garantizaría el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante todo el calendario académico 2022, docentes de las instituciones públicas denunciaron que nuevamente se interrumpieron las raciones.

Los docentes, quienes en meses pasados buscaban la manera de reunir de sus recursos y cocinarles a sus estudiantes, se encuentran nuevamente preocupados, ya que aseguran que para muchos de estos niños, el único alimento que consumen durante el día es el ofrecido en las instituciones.

En la denuncia señalan que esperaban el cumplimiento de la administración en la gestión del operador, no solo con las raciones sino en la calidad de las mismas, pues recordemos que hace dos semanas los productos lácteos fueron suspendidos porque se determinó que no eran aptos para el consumo, pese a que tenían fecha vigente. Situación que se registró en seis colegios y que, según Izela Camargo Herrera, coordinadora del PAE en Malambo, se debería a la interrupción de la cadena de frío de almacenamiento.

“El PAE tiene que cumplir un efecto y es la nutrición de los estudiantes que van a las instituciones educativas, pero bueno, tal parece que aquí no les importa que el niño se esté alimentando o no”, manifestó en descontento un profesor del municipio.

Asimismo, los docentes hicieron el llamado nuevamente al operador del PAE, Unión Temporal Nuevo Oriente, en exigencia del cumplimiento y calidad de servicio que afecta a los niños y jóvenes de escasos recursos de la población.