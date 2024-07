Procuraduría pidió al alcalde de Magangué, Bolívar, informar de las medidas ante el riesgo de los jarillones en su municipio

¿Qué ha pasado en esta zona?

“Nosotros no tenemos los recursos y lo sabe todo el mundo, la Unidad de Gestión para la Gestión del Riesgo me envía un oficio donde me dicen, como si no se enteraran, como si no supiera, que están prestos a colaborar y pedirme que actúe y dan unas indicaciones como las han dado todos los funcionarios que vienen desde hace muchos años (...) Lo que se está presentando aquí es una posible catástrofe, una catástrofe que no ha sido mirada en serio por el Gobierno nacional”, señaló.