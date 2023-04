También se rumoraba que la primera dama, Verónica Alcocer, participaría del tradicional desfile de piloneras, pero no apareció.

El presidente Gustavo Petro no estuvo en la inauguración del Festival Vallenato en Valledupar; estas son las razones

Oficialmente, Valledupar está de fiesta. El pasado jueves, 27 de abril, se inauguró el tradicional festival de La Leyenda Vallenata, que se extenderá hasta el próximo 30 de abril.

No obstante, en su edición número 56, el presidente de la República, Gustavo Petro, no participó del evento inaugural. El jefe de estado viajó a Barranquilla para participar en la clausura del sexto encuentro y feria Renovables Latam, en donde lazó un llamado a acelerar la producción de energías limpias para avanzar rápidamente “hacia la descarbonización de la economía”.

Inauguración del Festival Vallenato en la plaza principal de Valledupar. - Foto: Festival Vallenato

También se rumoraba que la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, participaría en el tradicional desfile de piloneras, que antecede la inauguración del festival. Sin embargo, la esposa del mandatario no estuvo en el recorrido.

Aunque no hizo presencia en el acto musical y cultural, Gustavo Petro viajó a Valledupar un día antes, el miércoles 27, para liderar el Primer encuentro de tenderos y pequeños comerciantes de la Economía Popular en Colombia.

Presidente Gustavo Petro en el encuentro de tenderos. - Foto: Gobierno Nacional

El Festival Vallenato en Valledupar es una de las fiestas culturales más importantes de la región Caribe. Cada año reúne a más de 150 mil visitantes.

En su versión 56, el festival realizará un homenaje al maestro Luis Enrique Martínez, quien tuvo un papel fundamental en la historia de esta tradición. “Este es un homenaje, que es devolver las páginas que ha tenido la música vallenata, como nuestra juglaría fue dejando un legado que hoy por hoy lo potencializa en el tiempo”, explicó Rodolfo Araújo, presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, en rueda de prensa, en la cual estuvo SEMANA.

Se cumplen 100 años del maestro juglar más relevante en el desarrollo del acordeón en la música vallenata.

“Luis Enrique es parte de la segunda generación, cuando el vallenato estaba en muchos aspectos en proceso de estructuración. Él nace en 1923, en Fonseca, en el norte del Valle de Upar. Sale de Fonseca con lo que la escuela le enseña. Ojo… la distribución relativamente desordenada de los cuatro aires del vallenato son diferentes a como se cree. Decía el maestro que él salió tocando Merengue y Puya, ‘Son no conocíamos, Paseo no había’, me decía”, explica Tomás Darío Gutiérrez, historiador y gestor cultural.

En total serán 1.000 policías en la capital del Cesar, con el fin de reforzar los diferentes dispositivos de seguridad programados en el marco de la celebración de la versión 56 del festival de la Leyenda Vallenata, “esto es una clara muestra del compromiso de la Policía Nacional con la sociedad valduparense y con la cultura colombiana”, dijeron las autoridades.

De acuerdo con un informe entregado por la misma Policía Nacional, el dispositivo también contempla actividades específicas como seguridad vial, protección del patrimonio cultural, protección ambiental, seguridad ciudadana y promoción del turismo, para lo cual cuenta con toda su oferta institucional durante este evento folclórico.

Más de mil policías estarán custodiando Valledupar por el Festival - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

Finalmente, se fijó también un horario específico para el cierre de locales comerciales donde puedan venderse y consumir bebidas alcohólicas, durante los mismos días del 26 al 30 de abril.

“El horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio donde se expendan y consuman bebidas embriagantes será entre las 2 p. m. —como hora de apertura— y las cuatro (4:00) a. m. del día siguiente, como hora límite de cierre”, dijeron las autoridades locales.

Adicional al talento humano, el Departamento de Policía Cesar contará con un importante componente tecnológico, como radares para detección de la velocidad, alcohosensores, monitoreo por cámaras de vigilancia, morforad para la solicitud de antecedentes, PDA, botones de pánico, aplicaciones, entre otros, con lo cual se busca mejorar las acciones policiales.

Por su parte, el personal de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural reforzará su presencia en zonas perimétricas de los cascos urbanos, en especial en casa campos, lugares de recreo, también con sus grupos de guías caninos adelantarán registros en terminales, aeropuerto, ingresos a eventos, a fin de detectar sustancias alucinógenas y explosivos.