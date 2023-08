Esta es la fecha para el Festival de la Leyenda Vallenata 2024 en Valledupar

Sobre el Festival

Homenajeado 2023

“Luis Enrique es parte de la segunda generación, cuando el vallenato estaba en muchos aspectos en proceso de estructuración. Él nace en 1923, en Fonseca, en el norte del Valle de Upar. Sale de Fonseca con lo que la escuela le enseña. Ojo… la distribución relativamente desordenada de los cuatro aires del vallenato son diferentes a como se cree. Decía el maestro que él salió tocando Merengue y Puya, ‘son no conocíamos, paseo no había’, me decía. Él enseñó con maestría la Puya y el Merengue. Él llegó a Pivijay y se convirtió en un rey. Si ustedes quieren descubrir una religión en torno a un músico, vayan al río Magdalena, que el dios es Luis Enrique Martínez. Si a usted no le gusta Luis Enrique, es mejor que se vaya porque desde las 6:00 a. m. y todo el día le van a poner a Luis Enrique Martínez”, explicó Tomás Darío Gutiérrez historiador y gestor cultural.